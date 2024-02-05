TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor
Erzurum, Uzundere'nin genç mucidi Emre Güven, hurda malzemelerle inşa ettiği el yapımı aracıyla ilgi odağı oldu. 20 bin TL harcayarak yaptığı, ATV motorlu, 5 vitesli bu araç, köyde yenilik rüzgarları estiriyor.
Azimli Bir Rüya: El Yapımı Otomobilin Doğuşu
Emre'nin bu başarıya ulaşması kolay olmadı. İki yıl boyunca, demir parçalarını, eski motorları ve çeşitli mekanik aksamı bir araya getirerek, tamamen kendine özgü bir araç inşa etti. Bu süreçte, 20 bin TL gibi bir bütçeyi yönetti ve aracını tamamen kendi elleriyle, ATV motosikletinden adapte ettiği bir motorla donattı. Araç, 5 ileri ve geri vites sistemiyle ve 50 kilometre maksimum hızıyla dikkat çekiyor.
Köyün Yıldızı: Bir İnovasyon Harikası
Emre'nin el yapımı otomobili, Çağlayanlı köyünde ve çevresinde büyük bir ilgi görüyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında, dik ve karlı rampalarda sergilediği üstün performans, ona çevresinden takdir ve hayranlık kazandırıyor. Çiftçilik işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu araç, iki ayrı vites koluna ve etkili bir disk fren sistemine sahip.
Gelecek İçin Bir Çağrı: Destek ve Gelişim
Emre, projelerini daha da ileriye taşıyarak, arazi koşullarına daha uygun ve çiftçiler için daha işlevsel bir araç tasarlamayı hedefliyor. Bölge halkından ve potansiyel destekçilerden gerekli desteği alabileceğine inanıyor. Genç mucidin bu çağrısı, toplumun yenilikçi fikirleri destekleme konusundaki önemini vurguluyor.
Toplumun Gururu: Köyde Bir İlham Kaynağı
Emre'nin hikayesi, gençlerin azimle neler başarabileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. Köy halkı, onun başarılarını takdir ediyor ve el yapımı aracıyla köyde ve çevresinde rahatlıkla dolaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Emre, projelerine olan bağlılığını ve geleceğe yönelik umutlarını koruyarak, Tortum Şelalesi'nin yanı başında, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
05 Şub 2024 - 12:50 - Teknoloji
Mahreç Esra Perçin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.