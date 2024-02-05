TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor

Azimli Bir Rüya: El Yapımı Otomobilin Doğuşu

Emre'nin bu başarıya ulaşması kolay olmadı. İki yıl boyunca, demir parçalarını, eski motorları ve çeşitli mekanik aksamı bir araya getirerek, tamamen kendine özgü bir araç inşa etti. Bu süreçte, 20 bin TL gibi bir bütçeyi yönetti ve aracını tamamen kendi elleriyle, ATV motosikletinden adapte ettiği bir motorla donattı. Araç, 5 ileri ve geri vites sistemiyle ve 50 kilometre maksimum hızıyla dikkat çekiyor.

Köyün Yıldızı: Bir İnovasyon Harikası

Emre'nin el yapımı otomobili, Çağlayanlı köyünde ve çevresinde büyük bir ilgi görüyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında, dik ve karlı rampalarda sergilediği üstün performans, ona çevresinden takdir ve hayranlık kazandırıyor. Çiftçilik işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu araç, iki ayrı vites koluna ve etkili bir disk fren sistemine sahip.

Gelecek İçin Bir Çağrı: Destek ve Gelişim

Emre, projelerini daha da ileriye taşıyarak, arazi koşullarına daha uygun ve çiftçiler için daha işlevsel bir araç tasarlamayı hedefliyor. Bölge halkından ve potansiyel destekçilerden gerekli desteği alabileceğine inanıyor. Genç mucidin bu çağrısı, toplumun yenilikçi fikirleri destekleme konusundaki önemini vurguluyor.

Toplumun Gururu: Köyde Bir İlham Kaynağı

Emre'nin hikayesi, gençlerin azimle neler başarabileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. Köy halkı, onun başarılarını takdir ediyor ve el yapımı aracıyla köyde ve çevresinde rahatlıkla dolaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Emre, projelerine olan bağlılığını ve geleceğe yönelik umutlarını koruyarak, Tortum Şelalesi'nin yanı başında, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.