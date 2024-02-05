- G:

TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor

Erzurum, Uzundere'nin genç mucidi Emre Güven, hurda malzemelerle inşa ettiği el yapımı aracıyla ilgi odağı oldu. 20 bin TL harcayarak yaptığı, ATV motorlu, 5 vitesli bu araç, köyde yenilik rüzgarları estiriyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
+4
Büyütmek için resme tıklayın

Azimli Bir Rüya: El Yapımı Otomobilin Doğuşu

Emre'nin bu başarıya ulaşması kolay olmadı. İki yıl boyunca, demir parçalarını, eski motorları ve çeşitli mekanik aksamı bir araya getirerek, tamamen kendine özgü bir araç inşa etti. Bu süreçte, 20 bin TL gibi bir bütçeyi yönetti ve aracını tamamen kendi elleriyle, ATV motosikletinden adapte ettiği bir motorla donattı. Araç, 5 ileri ve geri vites sistemiyle ve 50 kilometre maksimum hızıyla dikkat çekiyor.

Köyün Yıldızı: Bir İnovasyon Harikası

Emre'nin el yapımı otomobili, Çağlayanlı köyünde ve çevresinde büyük bir ilgi görüyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında, dik ve karlı rampalarda sergilediği üstün performans, ona çevresinden takdir ve hayranlık kazandırıyor. Çiftçilik işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu araç, iki ayrı vites koluna ve etkili bir disk fren sistemine sahip.

Gelecek İçin Bir Çağrı: Destek ve Gelişim

Emre, projelerini daha da ileriye taşıyarak, arazi koşullarına daha uygun ve çiftçiler için daha işlevsel bir araç tasarlamayı hedefliyor. Bölge halkından ve potansiyel destekçilerden gerekli desteği alabileceğine inanıyor. Genç mucidin bu çağrısı, toplumun yenilikçi fikirleri destekleme konusundaki önemini vurguluyor.

Toplumun Gururu: Köyde Bir İlham Kaynağı

Emre'nin hikayesi, gençlerin azimle neler başarabileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. Köy halkı, onun başarılarını takdir ediyor ve el yapımı aracıyla köyde ve çevresinde rahatlıkla dolaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Emre, projelerine olan bağlılığını ve geleceğe yönelik umutlarını koruyarak, Tortum Şelalesi'nin yanı başında, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

# destek

05 Şub 2024 - 12:50 - Teknoloji

Mahreç  Esra Perçin
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor mask
TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor
Anne ve kızına araç çarptı mask
Anne ve kızına araç çarptı
Sosyal medya uğruna kamelya yakma vakası mask
Sosyal medya uğruna kamelya yakma vakası
Mengen'de tarihi gelenek, 80. şükür mevlidi mask
Mengen'de tarihi gelenek, 80. şükür mevlidi
Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi! mask
Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi!
Bolu’da korkutan trafik kazası mask
Bolu’da korkutan trafik kazası

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL