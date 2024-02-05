Şehir şehir gezen Spider-Man Bolu sokaklarında görüldü

Ayaz Koç, Türkiye'nin dört bir yanını örümcek adam kostümüyle gezerken Bolu'daki durakta, cadde ve sokaklarda gezerek yerel halkla ve özellikle çocuklarla unutulmaz anlar yaşattı. Bolu'nun sokaklarında Koç ile karşılaşan vatandaşlar, yerli örümcek adamla hatıra fotoğrafları çekme fırsatı buldular. Koç'un bu eşsiz yolculuğu, her yaştan insanın ilgisini çekmeyi başardı.

Yerli Spider-Man’ın hayali gerçeğe dönüştü

"Örümcek Adam Yollarda" projesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, afetzede çocuklara moral vermek için ücretsiz animasyon gösterileri yapmasıyla başladı. Bu etkinlikler, Koç'un Türkiye genelindeki il il gezme hayalini daha da pekiştirdi ve onu bu hayalini gerçekleştirmeye daha da motive etti.

Bolu'nun tarihi Ayaz Koç'u büyüledi

Koç, Bolu'nun tarihi yerlerini keşfetmekten büyük mutluluk duyduğunu, şehrin zengin kültürü ve sıcak insanları tarafından sıcak bir karşılama aldığını ifade etti. Bolu halkının misafirperverliğinden ve şehrin tarihi dokusundan etkilendiğini belirten Koç, yerel lezzetleri deneyimleme konusunda da heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş depremi

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Koç afetzede çocuklara moral vermek amacıyla ücretsiz animasyon gösterileri yapmıştı. Bu deneyim, onun Türkiye'yi Örümcek Adam kostümüyle gezme hayalini güçlendirdi ve Koç, bu hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye başladı.

Maraş depremi ve yardım çalışmaları

Maraş depreminden sonra 50 gün boyunca gönüllü olarak yardım çalışmalarında bulunan Koç, çadır kentlerde çocuklarla oyunlar oynayarak ve ailelere destek olarak büyük bir fark yarattı. Bu süreçte yaşadığı deneyimler, Koç'un insanlara yardım etme ve ülkesini keşfetme konusundaki tutkusunu pekiştirdi.

Hayali SMA hastalarına yardım etmek

Koç, 81 ili gezmeyi hedeflerken, bu yolculuğun sonunda evsizlere ve SMA hastalarına yardım etmeyi umuyor. Bu hayaline ulaşmak için Manisa'dan yola çıkan Koç, şu ana kadar 20 il gezdi ve yolculuğuna devam ediyor. Koç, insanların kendisine gösterdiği ilgi ve destekle bu hayaline bir adım daha yaklaşıyor.

Düzce'ye doğru yeni bir adım

Koç, Bolu'dan sonra yolculuğunun 21. durağı olarak Düzce'yi planlıyor. Sponsorluk ve destek arayışında olan Koç, hayallerini gerçekleştirmek için iş insanlarından destek bekliyor. Bu yolculuk sırasında yaşadığı ilginç anekdotlarla da dikkat çeken Koç, tren yolculuğu sırasında yaşadığı sıra dışı deneyimleri anlattı.