Kamyon kırmızı ışıkta dehşet saçtı!

Kazanın Meydana Geldiği An

Olay, Bolu'nun yoğun trafiğe sahne olan Organize Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. Emre G. yönetimindeki 14 AS 874 plakalı Toyota Corolla, kırmızı ışıkta beklerken, Necmi Ö. idaresindeki 14 ER 234 plakalı entegre firmasına ait kamyonun kontrolsüz bir şekilde çarpmasıyla savruldu. Yaklaşık 400 metre sürüklenen sedan araç, yol kenarına fırladı. Kazada, sedan aracın sürücüsü Emre G. ile araçta bulunan Nurhan K. ve Nurcan G. yaralandı.

İlk Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Çevredeki sürücülerin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Nurhan K.'yı güçlükle çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Nurhan K.'nın Durumu ve Kaybı

Kazada ağır yaralanan Nurhan K., hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı olay, trafik güvenliği ve araç içi güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kazaya İlişkin İncelemeler

Kaza sonrasında, olayın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir inceleme başlatıldı. Entegre firmasına ait kamyonun neden duramadığı ve kazaya sebebiyet verdiği konusunda soru işaretleri bulunuyor. İlgili kurumlar tarafından yürütülen incelemenin sonuçları, benzer trajedilerin önlenmesi adına önem taşıyor.