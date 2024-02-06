Bolu'da ‘asrın felaketi’ unutulmadı

Bolu'dan Deprem Bölgesine Uzanan Yardım Eli

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu, saygı duruşu ve dualarla başladığı toplantıda, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirdi.



Bolu, depremzedelere destek olmak için 365 bin 233 koli gıda, 9 bin 924 adet ısıtıcı, 1 milyon 913 bin 444 paket su, bin 904 koli sağlık malzemesi, 3 milyon 171 bin 900 kilogram odun, 14 bin 266 adet battaniye/nevresim takımı, 170 milyon 450 bin kilogram hayvan yemi, 140 bin 695 adet kıyafet ve 20 bin 201 adet çeşitli ayni yardım malzemesi gönderdi.

Acıyı Paylaşan Yürekler: Bolu İl Emniyet Müdürü'nün Tanıklığı

Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu dönemde yaşadıklarını anlatarak, depremin vurucu etkisine ve yaşanan dayanışmanın önemine dikkat çekti. Dağdeviren, depremin iki dakika sürdüğünü ancak bunun bir ömür gibi hissettirdiğini, bu süreçte devletin ve halkın omuz omuza vererek, zorlukların üstesinden geldiğini vurguladı.

Kayıplar ve Yaralar: Depremin İz Bıraktığı Hayatlar

Bolu Valisi Erkan Kılıç, deprem sonucunda 53 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin kişinin ise yaralandığını belirterek, afetin ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutlarına değindi. Kılıç, ülke olarak bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, yaraların sarılmaya başlandığını ifade etti.

Bu anma töreni, Bolu'nun deprem bölgesine olan dayanışmasını ve Türkiye'nin bu zor zamanlarda bir araya gelme gücünü gösteriyor. Felaketin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler ve yapılan yardımlar, unutulmayacak bir dayanışma örneği sergiliyor.