Polis kılığındaki sahtekarlar vatandaşı soydu

Korku ve Endişeyle Dolandırıldılar

23 Ocak'ta meydana gelen bu nitelikli dolandırıcılık olayında, sahte güvenlik görevlileri, masum bir vatandaşın güvenini kötüye kullanarak altın ve nakit para dahil olmak üzere değerli eşyaları ele geçirdi. Mağdur S.E., dolandırıcıların talebi üzerine, tanımadığı hesaplara toplam 385 bin lira transfer etti. Dolandırıldığını anlamasıyla birlikte hukuki süreç başlatıldı.

Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı kamera analizleri ve KGYS çalışmaları sonucunda, suçun arkasındaki isimler H.B., H.D. ve İ.E. olarak belirlendi. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı, dijital deliller ele geçirildi. Üç şüpheliden ikisi adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Araştırmalar, şüphelilerin Gürcistan'da yaşayan M.R.E. tarafından yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

Halkı Koruma Çağrısı

Bu olay, sahte kimliklerle dolandırıcılık yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve vatandaşların ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğinin altını çizdi.