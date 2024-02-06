Polis kılığındaki sahtekarlar vatandaşı soydu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan şoke edici bir dolandırıcılık vakası, bölge halkını derinden etkiledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşın kapısını çalarak "Oğlunuz terör örgütüne karıştı" bahanesiyle büyük bir vurgun yaptı.
Korku ve Endişeyle Dolandırıldılar
23 Ocak'ta meydana gelen bu nitelikli dolandırıcılık olayında, sahte güvenlik görevlileri, masum bir vatandaşın güvenini kötüye kullanarak altın ve nakit para dahil olmak üzere değerli eşyaları ele geçirdi. Mağdur S.E., dolandırıcıların talebi üzerine, tanımadığı hesaplara toplam 385 bin lira transfer etti. Dolandırıldığını anlamasıyla birlikte hukuki süreç başlatıldı.
Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon
Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı kamera analizleri ve KGYS çalışmaları sonucunda, suçun arkasındaki isimler H.B., H.D. ve İ.E. olarak belirlendi. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı, dijital deliller ele geçirildi. Üç şüpheliden ikisi adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Araştırmalar, şüphelilerin Gürcistan'da yaşayan M.R.E. tarafından yönlendirildiğini ortaya çıkardı.
Halkı Koruma Çağrısı
Bu olay, sahte kimliklerle dolandırıcılık yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve vatandaşların ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
06 Şub 2024 - 10:46 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.