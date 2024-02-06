-

Polis kılığındaki sahtekarlar vatandaşı soydu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan şoke edici bir dolandırıcılık vakası, bölge halkını derinden etkiledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşın kapısını çalarak "Oğlunuz terör örgütüne karıştı" bahanesiyle büyük bir vurgun yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Korku ve Endişeyle Dolandırıldılar

23 Ocak'ta meydana gelen bu nitelikli dolandırıcılık olayında, sahte güvenlik görevlileri, masum bir vatandaşın güvenini kötüye kullanarak altın ve nakit para dahil olmak üzere değerli eşyaları ele geçirdi. Mağdur S.E., dolandırıcıların talebi üzerine, tanımadığı hesaplara toplam 385 bin lira transfer etti. Dolandırıldığını anlamasıyla birlikte hukuki süreç başlatıldı.

Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı kamera analizleri ve KGYS çalışmaları sonucunda, suçun arkasındaki isimler H.B., H.D. ve İ.E. olarak belirlendi. Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı, dijital deliller ele geçirildi. Üç şüpheliden ikisi adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Araştırmalar, şüphelilerin Gürcistan'da yaşayan M.R.E. tarafından yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

Halkı Koruma Çağrısı

Bu olay, sahte kimliklerle dolandırıcılık yapmanın ne kadar kolay olduğunu ve vatandaşların ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

# para, ankara, altın, transfer

06 Şub 2024 - 10:46 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Polis kılığındaki sahtekarlar vatandaşı soydu mask
Polis kılığındaki sahtekarlar vatandaşı soydu
Bolu'da ‘asrın felaketi’ unutulmadı mask
Bolu'da ‘asrın felaketi’ unutulmadı
Kamyon kırmızı ışıkta dehşet saçtı! mask
Kamyon kırmızı ışıkta dehşet saçtı!
Şehir şehir gezen Spider-Man Bolu sokaklarında görüldü mask
Şehir şehir gezen Spider-Man Bolu sokaklarında görüldü
TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor mask
TOGG alamayınca 20 yaşında kendi aracını yaptı! Bölgede büyük ilgi çekiyor
Anne ve kızına araç çarptı mask
Anne ve kızına araç çarptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL