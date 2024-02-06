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Kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi

Karabük'ün hareketli caddelerinden biri olan Zonguldak Caddesi, nefes kesen bir kazaya tanıklık etti. İsmi henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybettiği aracıyla metrelerce sürüklendi.

İhlas Haber Ajansı
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Güvenlik Kamerasına Yansıyan Kaza Anı

Kaza, Karabük’ün yoğun trafiğe sahip Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen sürücü, bir anda motosikletin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Olay yerine hızla toplanan çevredeki vatandaşlar, kazayı yara almadan atlatan şanslı sürücüye yardım etmek için koştu.

Şans Eseri Yaralanan Olmadı

Kazanın en dikkat çekici yanı, sürücünün ve çevredeki hiçbir yayanın ciddi bir yaralanma yaşamamış olması. Görüntülerde, bir yayanın tam o sırada yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu tehlikeli anlardan saniyelerle kurtulduğu görülüyor. Bu, potansiyel bir felaketten kıl payı kurtuluşun kanıtı olarak kayıtlara geçti.
# karabük, zonguldak

06 Şub 2024 - 11:36 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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