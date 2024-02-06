Depremzede annenin gözyaşları yürekleri burktu!

Kader İncecik: "Gidecek Şehrinizin Olmaması Çok Dokunuyor"

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden ailesiyle birlikte sağ kurtulan Kader İncecik, yaşadığı bu acı deneyimi paylaşarak insanların yüreklerine dokunuyor. İncecik, "Gidecek evinizin olmaması hiçbir şekilde önemli değil ama gidecek şehrinizin olmaması insana çok dokunuyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getiriyor.

Kahramanmaraş Depremi: Kader İncecik'in Gözünden Korku Anıları

İncecik, Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde 5 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yakalandı. Ağır hasarlı binadan ailesiyle çıkmayı başaran İncecik, depremin ardından yaklaşık 1 ay memleketinde kaldıktan sonra eşiyle birlikte kızının bulunduğu Karabük’e geldi.

Kader İncecik'in Korku Dolu Anları

Kader İncecik, depremin anında yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatıyor: "O paniğin aslında tarifi yok. Rabbim kimseye yaşatmasın. Sıcacık yatağımızda yatıyorduk. Akşam misafirim vardı. Oğlumun arkadaşı Mithat gelmişti. Sahlep ikram etmiştim. Gece 12.00’den sonra da ‘Anneni uyandırma, oğlum gitme burada kal’ dedim. En kötü anılardan bir tanesi bu benim için. Sürekli bizde yatıya kalırdı. O sahlep son sahlebiymiş. Evine gittikten sonra sabahleyin benim oğlum elleriyle arkadaşının cenazesini çıkardı. Yani gerçekten tarifi olmayan bir acı."

Kader İncecik: "Eşim Göz Hapsimdeydi Ama Ondan Umudu Kestim"

Saat 04.17’de telefonunu yere koymasıyla beraber sarsıntının başladığını ifade eden İncecik, "Küçük oğlum fırlayarak geldi. ‘Anne deprem mi oluyor’ dedi. Birkaç saniye sürmedi. Duvarlar patladı ve yıkıldı.



Ben o anda tek şeyi düşündüm hani şimdi duracak ama herkesle göz hapsine aldım yataktan fırladım. Büyük oğlumun sesini duyamadım onu görmek istedim. Kapıya geldim. O ‘Anne cenin pozisyonuna gir’ diye bağırdı ama ben o an algılayamıyordum. Sadece elimi başımın üzerine koyduğumu ve başımın kanadığını hatırlıyorum. Vücudumda kesikler olmaya başladı. Küçük oğlum arkamdaydı. Onu göz hapsinde tutuyordum. Eşim de göz hapsimdeydi ama sonra eşim kayboldu. Üzerine duvar yıkıldı. Ondan umudu kestim aslında. O gitti dedim."

Depremin Günlerce Süren Korkusu

İncecik, depremin etkisi altında yaşadıkları korku dolu günleri şu şekilde anlatıyor: "Saat 09.00'a kadar deprem devam etti. Sürekli sallanıyor. Ta ki 07.30-08.00 gibi gün ağrımaya başladı. Gün ağrınca zaten işin aslını, gerçeğini gözlerimizle gördük. Saat 04.30 ile 09.00’a kadar ki süreç geçmedi yani. O süreci gerçekten her dakikasını farklı yaşadık."

Elektriğin Dönüşü: Edison'un Sevincini Aratmadı

Üçüncü gün bulunan jeneratör ile telefonların şarj edildiğini anlatan İncecik, "Beşinci gün sokak lambamız yandığında ben ilk defa elektriğe kavuşmuş gibiydim. Öyle bir süreçten geçtik yani. Elektriğin ilk geldiği zaman Edison benim kadar sevinmemiştir. Elektriğin ilk geldiği gün aldığımız ölüm haberleri çok yıprattı. Yani 5 güne kadar bizim erkekler duysalar bile bize söylemediler. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu.



Biz şehrin yıkıldığını, yandığını her şeyi gördük. Köyden bütün deprem anını görüyorduk ama bizi sarsan ölüm haberlerini görmedik biz. Ne zaman ki telefon açıldı. Biz o WhatsApp'a girebildik. Ondan sonra bütün dünya başımıza çökmüştü."

Kader İncecik: Hatay Lezzetlerini Karabük'e Taşıyor

İncecik, Hatay’ın yöresel lezzetlerini Karabük’e taşıyarak, sosyal medya üzerinden satışını yaptığını ve eve katkı sağladığını söyledi.

Depremin Acı Yıl Dönümü Anıları

Depremin yıl dönümü nedeniyle paylaşılan görüntüleri izleyemediklerini aktaran İncecik, şunları kaydetti: "Yani boğazınız düğüm düğüm oluyor. Tarifi yok hiçbir şekilde. Yine söylüyorum Rabbim bir daha yaşatmasın. Yaşamayan bilmiyor, yaşayınca çok farklı. Gidecek evinizin olmaması inanın hiçbir şekilde önemli değil ama gidecek şehrinizin, mahallenizin, sokağınızın, olmaması insana çok dokunuyor."