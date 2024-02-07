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Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde kaybettiğimiz canları saygıyla andı. Bu anma, Genç Kızılay ve AFAD'ın gönüllü kolları öncülüğünde düzenlenen duygusal bir yürüyüşle gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı
Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı
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Birlikte Yürüdüler, Birlikte Andılar

Mudurnu Kaymakamlığı önünde toplanan yüzlerce insan, Atatürk Meydanı'na kadar omuz omuza yürüdü. Bu anlamlı yürüyüş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla doruğa ulaştı. Ardından, kayıplarımız için dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı

Toplumsal Dayanışma ve Anma

Etkinliğe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu geniş katılım, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek acıyı paylaşma ve dayanışma içinde olma arzusunu gösterdi.Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı

Mudurnu'dan Türkiye'ye Mesaj

Mudurnu'daki bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmanın ve kaybedilen canların anısını yaşatmanın önemi bir kez daha vurgulandı.
# deprem

07 Şub 2024 - 10:09 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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