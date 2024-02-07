Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı
Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerde kaybettiğimiz canları saygıyla andı. Bu anma, Genç Kızılay ve AFAD'ın gönüllü kolları öncülüğünde düzenlenen duygusal bir yürüyüşle gerçekleştirildi.
Birlikte Yürüdüler, Birlikte Andılar
Mudurnu Kaymakamlığı önünde toplanan yüzlerce insan, Atatürk Meydanı'na kadar omuz omuza yürüdü. Bu anlamlı yürüyüş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla doruğa ulaştı. Ardından, kayıplarımız için dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Toplumsal Dayanışma ve Anma
Etkinliğe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu geniş katılım, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek acıyı paylaşma ve dayanışma içinde olma arzusunu gösterdi.
Mudurnu'dan Türkiye'ye Mesaj
Mudurnu'daki bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmanın ve kaybedilen canların anısını yaşatmanın önemi bir kez daha vurgulandı.
07 Şub 2024 - 10:09 - Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.