Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı

Birlikte Yürüdüler, Birlikte Andılar

Mudurnu Kaymakamlığı önünde toplanan yüzlerce insan, Atatürk Meydanı'na kadar omuz omuza yürüdü. Bu anlamlı yürüyüş, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla doruğa ulaştı. Ardından, kayıplarımız için dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Toplumsal Dayanışma ve Anma

Etkinliğe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcısı Atakan Türker başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu geniş katılım, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek acıyı paylaşma ve dayanışma içinde olma arzusunu gösterdi.

Mudurnu'dan Türkiye'ye Mesaj

Mudurnu'daki bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanında yankı buldu. Deprem felaketinin yaralarını sarmanın ve kaybedilen canların anısını yaşatmanın önemi bir kez daha vurgulandı.