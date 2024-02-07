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Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi'nin Eşi Wanda Nara, müzik videosundaki twerk dansıyla yine gündemde! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi, müzik kariyerindeki cesur adımı ve sosyal medyayı sallayan performansıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Doğukan Demirci
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Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı
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Wanda Nara, Galatasaray'ın parlayan yıldızı Mauro Icardi'nin eşi olarak tanınmasının ötesinde, kendi başarılı kariyeriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımları ve cesur tarzıyla dikkat çeken Nara, son zamanlarda müzik dünyasına adım atarak yeni bir başarıya imza attı. Brezilya'da çektiği son klip videosunda sergilediği twerk dansıyla sosyal medyada gündem olan Nara, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu ilk değildi

Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı

Wanda Nara, daha önce İcardi’nin en yakın takım arkadaşı olan Maxi Lopez’in eşi olmasına rağmen bu evliliğinden olan 3 çocuğunu da bir kenara bırakarak Yıldız topçu ile dünya evine girmişti.

Müzik dünyasına cesur giriş

Galatasaray taraftarlarının yakından tanıdığı ve sevdiği Wanda Nara, müzik kariyerindeki yeni adımıyla hayranlarını şaşırttı. Brezilya'nın renkli sokaklarında çekilen müzik videosunda, enerjik dansı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Nara, müzik dünyasında da iddialı olduğunu gösterdi.

Sosyal Medyayı sallayan twerk dansı

Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı

Müzik videosunda bir bilardo masasının üzerinde twerk yaparken görülen Wanda Nara, sosyal medyada geniş yankı buldu. Paylaşımlar kısa sürede viral oldu ve Nara'nın dansı, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Bu cesur performansıyla Nara, sadece futbol dünyasında değil, müzik sektöründe de adından söz ettiren bir isim haline geldi.

Galatasaray'ın yıldızından müziğe destek

Mauro Icardi'nin eşi olmanın ötesinde kendi kimliğiyle öne çıkan Wanda Nara, müzik kariyerine eşinin de desteğiyle devam ediyor. Galatasaray taraftarlarının göz bebeği olan çift, hem sahada hem de sahne arkasında birbirlerine destek olmaya devam ediyor.

Wanda Nara'nın müzik yolculuğu

Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı

Sanatçının Brezilya'da çekilen son klibi, müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırırken, Nara'nın gelecekteki projeleri merakla bekleniyor. Twerk dansıyla sosyal medyada gündem olan bu klibi, görenlere pes dedirtti.

# Medya, galatasaray, futbol

07 Şub 2024 - 15:36 - Olay Entrika

Mahreç  Doğukan Demirci
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