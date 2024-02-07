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Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız!

Bolu, Tabaklar Mahallesi'nde yaşanan ve adeta film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı, yerel halkı ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İş arkadaşının parasını çalmak için kurnaz bir plan yapan bir zanlının hikayesi, şaşırttı.

İhlas Haber Ajansı
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Kurnaz Plan: Pencereden Giriş

Edinilen bilgilere göre, S.A. isimli vatandaşın iş arkadaşı İ.K., S.A.'nın para biriktirdiğini öğrendikten sonra onu hedef aldı. S.A.'nın işte olduğu bir zaman diliminde, Tabaklar Mahallesi'ndeki evine pencereden giren İ.K., burada bulunan 60 bin TL nakit parayı çaldı. S.A., eve döndüğünde paralarının yerinde olmadığını fark etti ve derhal yetkililere başvurdu.

Polis Peşinde: Hırsız Yakayı Ele Verdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından derhal harekete geçti. Çevredeki araştırmalar ve delillerin dikkatli bir şekilde incelenmesi neticesinde, hırsızlık olayının arkasında İ.K.'nın olduğu tespit edildi. Zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız!

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Bu olay, ev ve iş yerlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Pencerelerin güvenliği, alarm sistemlerinin kurulması ve değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanması gibi konular, hırsızlık olaylarının önlenmesinde büyük önem taşıyor.

# polis, hırsızlık

07 Şub 2024 - 16:41 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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