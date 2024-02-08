Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-49" operasyonu, terör örgütüne büyük bir darbe indirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bu geniş çaplı operasyonda toplam 147 şüpheli yakalandı.

Güvenlik Güçlerimizden Teröre Geçit Yok

Güvenlik güçlerimizin üstün çabaları ve koordineli çalışmaları sayesinde terör örgütlerine göz açtırılmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, DAEŞ'e üye olduğu iddiasıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da Dikkat Çeken Operasyon Başarısı

Bolu, "Kahramanlar-49" operasyonunda dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Operasyonda Bolu'da 4 şüpheli yakalanarak, şehrin terörle mücadeledeki stratejik önemi bir kez daha vurgulandı. Bolu'nun yanı sıra Adana, Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de operasyonlar başarıyla yürütüldü. Her bir şehirdeki operasyonlar, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerine büyük darbeler indirilmesini sağladı.

Aziz Milletimizin Huzuru İçin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonların aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, teröristlerin halkımıza göz açamayacağını ve güvenlik güçlerimizin mücadelesinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.