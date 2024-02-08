-

Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe

"Kahramanlar-49" operasyonuyla 33 ilde DAEŞ'e büyük darbe: 147 şüpheli yakalandı. Güvenlik güçlerimizin teröre geçit vermeyen kararlı mücadelesi vurgulanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-49" operasyonu, terör örgütüne büyük bir darbe indirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bu geniş çaplı operasyonda toplam 147 şüpheli yakalandı.

Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe

Güvenlik Güçlerimizden Teröre Geçit Yok

Güvenlik güçlerimizin üstün çabaları ve koordineli çalışmaları sayesinde terör örgütlerine göz açtırılmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, DAEŞ'e üye olduğu iddiasıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe

Bolu'da Dikkat Çeken Operasyon Başarısı

Bolu, "Kahramanlar-49" operasyonunda dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Operasyonda Bolu'da 4 şüpheli yakalanarak, şehrin terörle mücadeledeki stratejik önemi bir kez daha vurgulandı. Bolu'nun yanı sıra Adana, Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de operasyonlar başarıyla yürütüldü. Her bir şehirdeki operasyonlar, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerine büyük darbeler indirilmesini sağladı.Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe

Aziz Milletimizin Huzuru İçin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, operasyonların aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, teröristlerin halkımıza göz açamayacağını ve güvenlik güçlerimizin mücadelesinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

# Medya, izmir, ankara

08 Şub 2024 - 10:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe mask
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız! mask
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız!
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı mask
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar! mask
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar!
Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı mask
Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı
Depremzede annenin gözyaşları yürekleri burktu! mask
Depremzede annenin gözyaşları yürekleri burktu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL