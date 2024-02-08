Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!
Bolu'da gece yarısı eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan şiddetli kavga sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, soruşturma başlatıldı.
Bolu Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir eğlence mekanının kapısında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddet dolu bir çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, alkolün de etkisiyle kontrolsüz bir hal alan iki grup arasındaki tartışma, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi. Olay, yerel saatle gece yarısını bulduğunda gerçekleşti, çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Polis Müdahalesiyle Son Bulan Kaos
Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal etti. Yoğun çaba ve profesyonel bir müdahale ile kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kavganın çıkış nedenine dair detaylar araştırılıyor.
Bölge Sakinleri Tedirgin
Tabaklar Mahallesi sakinleri, gece yarısı yaşanan bu şiddet olayından dolayı oldukça tedirgin. Yerel halk, özellikle eğlence mekanlarının çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
Soruşturma Sürüyor
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olaya karışan diğer potansiyel şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.
08 Şub 2024 - 10:25 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.