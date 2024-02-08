Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Bolu Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir eğlence mekanının kapısında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddet dolu bir çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, alkolün de etkisiyle kontrolsüz bir hal alan iki grup arasındaki tartışma, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi. Olay, yerel saatle gece yarısını bulduğunda gerçekleşti, çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis Müdahalesiyle Son Bulan Kaos

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal etti. Yoğun çaba ve profesyonel bir müdahale ile kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kavganın çıkış nedenine dair detaylar araştırılıyor.

Bölge Sakinleri Tedirgin

Tabaklar Mahallesi sakinleri, gece yarısı yaşanan bu şiddet olayından dolayı oldukça tedirgin. Yerel halk, özellikle eğlence mekanlarının çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Soruşturma Sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olaya karışan diğer potansiyel şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.