-

Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Bolu'da gece yarısı eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan şiddetli kavga sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Polis olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir eğlence mekanının kapısında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddet dolu bir çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, alkolün de etkisiyle kontrolsüz bir hal alan iki grup arasındaki tartışma, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi. Olay, yerel saatle gece yarısını bulduğunda gerçekleşti, çevre sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Polis Müdahalesiyle Son Bulan Kaos

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal etti. Yoğun çaba ve profesyonel bir müdahale ile kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kavganın çıkış nedenine dair detaylar araştırılıyor.Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Bölge Sakinleri Tedirgin

Tabaklar Mahallesi sakinleri, gece yarısı yaşanan bu şiddet olayından dolayı oldukça tedirgin. Yerel halk, özellikle eğlence mekanlarının çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Soruşturma Sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olaya karışan diğer potansiyel şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

# polis

08 Şub 2024 - 10:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe mask
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız! mask
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız!
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı mask
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar! mask
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar!
Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı mask
Mudurnu'da deprem şehitleri anıldı
Depremzede annenin gözyaşları yürekleri burktu! mask
Depremzede annenin gözyaşları yürekleri burktu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL