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Aile içi husumet kanlı bitti

Düzce Aydınpınar Caddesi'nde akrabası tarafından bacağından vurulan şahısın dramı. Aile içi husumetin sokak ortasında kanlı çatışmaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasında.

İhlas Haber Ajansı
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Aile içi husumet kanlı bitti
Aile içi husumet kanlı bitti
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Akrabalar Arasında Kanlı Hesaplaşma
Alınan bilgilere göre, E.İ. isimli şahıs ile aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası A.M., Aydınpınar Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.İ., belindeki ruhsatsız tabancayla A.M.'yi bacağından vurdu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı A.M.'yi ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Bu esnada E.İ., yaşananlardan pişmanlık duyarak elindeki silahla en yakın polis merkezine teslim oldu.

Aile içi husumet kanlı bitti

Adalete Teslim Olma Anı
E.İ.'nin polis merkezindeki sorgulamasının ardından, yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilirken, vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, olayın vahametini ve sokak ortasında yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi.Aile içi husumet kanlı bitti

Güvenlik Kamerasında Kanlı Hesaplaşma
Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde gösteriyor. Görüntülerde, iki akrabanın karşılaşması ve sonrasında yaşanan silahlı saldırı net bir şekilde izlenebiliyor.Aile içi husumet kanlı bitti

Hukuk Önünde Hesap Verme Zamanı
Şüpheli E.İ.'nin adalete teslim olmasıyla birlikte, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Adli makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.Aile içi husumet kanlı bitti

# polis, yaralı

08 Şub 2024 - 10:53 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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