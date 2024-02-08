Aile içi husumet kanlı bitti

Akrabalar Arasında Kanlı Hesaplaşma

Alınan bilgilere göre, E.İ. isimli şahıs ile aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası A.M., Aydınpınar Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.İ., belindeki ruhsatsız tabancayla A.M.'yi bacağından vurdu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı A.M.'yi ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Bu esnada E.İ., yaşananlardan pişmanlık duyarak elindeki silahla en yakın polis merkezine teslim oldu.

Adalete Teslim Olma Anı

E.İ.'nin polis merkezindeki sorgulamasının ardından, yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilirken, vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, olayın vahametini ve sokak ortasında yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi.

Güvenlik Kamerasında Kanlı Hesaplaşma

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde gösteriyor. Görüntülerde, iki akrabanın karşılaşması ve sonrasında yaşanan silahlı saldırı net bir şekilde izlenebiliyor.

Hukuk Önünde Hesap Verme Zamanı

Şüpheli E.İ.'nin adalete teslim olmasıyla birlikte, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Adli makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.