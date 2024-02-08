Aile içi husumet kanlı bitti
Düzce Aydınpınar Caddesi'nde akrabası tarafından bacağından vurulan şahısın dramı. Aile içi husumetin sokak ortasında kanlı çatışmaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasında.
Akrabalar Arasında Kanlı Hesaplaşma
Alınan bilgilere göre, E.İ. isimli şahıs ile aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası A.M., Aydınpınar Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.İ., belindeki ruhsatsız tabancayla A.M.'yi bacağından vurdu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı A.M.'yi ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Bu esnada E.İ., yaşananlardan pişmanlık duyarak elindeki silahla en yakın polis merkezine teslim oldu.
Adalete Teslim Olma Anı
E.İ.'nin polis merkezindeki sorgulamasının ardından, yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilirken, vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, olayın vahametini ve sokak ortasında yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi.
Güvenlik Kamerasında Kanlı Hesaplaşma
Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde gösteriyor. Görüntülerde, iki akrabanın karşılaşması ve sonrasında yaşanan silahlı saldırı net bir şekilde izlenebiliyor.
Hukuk Önünde Hesap Verme Zamanı
Şüpheli E.İ.'nin adalete teslim olmasıyla birlikte, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Adli makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
08 Şub 2024 - 10:53 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.