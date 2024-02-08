-

Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucu 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi ise kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!
Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!
+4
Büyütmek için resme tıklayın

Zonguldak, Şehri Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki Ayiçi Mahallesi'nde özel bir madencilik şirketi olan Akkurt Madencilik tarafından işletilen bir maden ocağında dün akşam saat 21.00 sıralarında büyük bir göçük meydana geldi. Bu korkunç olay, iki madenci Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya'nın hayatını tehlikeye attı.

Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

Kurtarma Operasyonunun Zorlu Saatleri

Göçük altında kalan Yıldız ve Çetinkaya için derhal kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çabaların ardından, Erdem Yıldız mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarıldı. Ancak, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmaları sonucunda Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu acı haber, maden ocağının girişinde bekleyen ve umutla haber bekleyen Çetinkaya'nın ailesini derinden sarsarken, 45 yaşındaki madencinin cenazesi, gözyaşları içinde Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna taşındı.Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

Toplumun ve Yetkililerin Tepkisi

Olay yerinde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çetinkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, onları teselli etmeye çalıştı. Bu trajedi, madencilik güvenliği ve çalışma koşulları hakkında yeniden tartışmalara yol açtı. Öte yandan, hayatta kalan madenci Erdem Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, onun tedavisinin devam ettiği belirtildi.Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

Zonguldak'taki bu maden faciası, madencilik sektöründeki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ailelerin, çalışanların ve tüm toplumun yasını paylaştığı bu olay, gelecekte benzer trajedilerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda ciddi düşüncelere sevk etti.Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

# zonguldak

08 Şub 2024 - 11:10 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aile içi husumet kanlı bitti mask
Aile içi husumet kanlı bitti
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar! mask
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe mask
Kahramanlar-49 operasyonuyla DAEŞ'e büyük darbe
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız! mask
Bolu'da iş arkadaşının evine pencereden giren hırsız!
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı mask
Yıldız Futbolcu'nun eşinden sosyal medyayı sallayan twerk dansı
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar! mask
AK Parti binasında şüpheli paket! Korku dolu anlar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL