Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!

Zonguldak, Şehri Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki Ayiçi Mahallesi'nde özel bir madencilik şirketi olan Akkurt Madencilik tarafından işletilen bir maden ocağında dün akşam saat 21.00 sıralarında büyük bir göçük meydana geldi. Bu korkunç olay, iki madenci Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya'nın hayatını tehlikeye attı.

Kurtarma Operasyonunun Zorlu Saatleri

Göçük altında kalan Yıldız ve Çetinkaya için derhal kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çabaların ardından, Erdem Yıldız mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarıldı. Ancak, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmaları sonucunda Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu acı haber, maden ocağının girişinde bekleyen ve umutla haber bekleyen Çetinkaya'nın ailesini derinden sarsarken, 45 yaşındaki madencinin cenazesi, gözyaşları içinde Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna taşındı.

Toplumun ve Yetkililerin Tepkisi

Olay yerinde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çetinkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, onları teselli etmeye çalıştı. Bu trajedi, madencilik güvenliği ve çalışma koşulları hakkında yeniden tartışmalara yol açtı. Öte yandan, hayatta kalan madenci Erdem Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, onun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Zonguldak'taki bu maden faciası, madencilik sektöründeki riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ailelerin, çalışanların ve tüm toplumun yasını paylaştığı bu olay, gelecekte benzer trajedilerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda ciddi düşüncelere sevk etti.