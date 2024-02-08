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Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!

Zonguldak Alaplı'da aç kalan boz ayı, fındık bahçelerinde yiyecek arayışında. Doğa Koruma ekipleri harekete geçti, mahalleli tedirgin. Doğa ile iç içe yaşamın zorlukları ve önemi vurgulandı.

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Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!
Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!
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Zonguldak Alaplı, doğa ile iç içe yaşamın sürdüğü bir yer olarak bilinir. Ancak son zamanlarda bu huzurlu mahalleyi ziyaret eden beklenmedik bir misafir, yerel halkı tedirgin etti. Aşadoğancılar Tekke Mahallesi'nde aç kalan bir boz ayı, yiyecek arayışı içinde fındık bahçelerine indi. Bu nadir olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!

Açlık Ayıyı Şehre İndirdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye hızla ekipler sevk edildi. Yetkililer, ayının bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştığını belirtti. Yapılan incelemeler, ayının açlık nedeniyle yiyecek arayışı içinde mahalleye indiğini gösterdi. Fındık bahçelerinde bulunan yiyecek atıklarıyla beslenen boz ayı, daha sonra ormanlık alana geri dönerek gözlerden kayboldu.

Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!

Mahalleli Tedirgin, Yetkililer Harekete Geçti

Aç kalan boz ayının fındık bahçelerine inmesi, Alaplı'da yaşayanları tedirgin etse de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün hızlı müdahalesi rahatlatıcı oldu. Bu olay, insanların yaşam alanlarının doğal yaşam alanlarıyla ne kadar iç içe olduğunu ve bu tür olayların zaman zaman yaşanabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!

Doğal Yaşamla İç İçe Bir Yaşamın Zorlukları

Zonguldak ve çevresi, zengin doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla bilinir. Ancak bu olay, doğal yaşamla iç içe yaşamanın getirdiği zorlukları da gözler önüne serdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu tür olayların önüne geçmek ve hem insanların hem de yaban hayvanlarının güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

# zonguldak, doğa, ziyaret

08 Şub 2024 - 11:34 - Gündem

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