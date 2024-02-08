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Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar

Kastamonu İnebolu'da yaşanan patpat kazası, kask kamerasıyla kaydedildi. Fatih Kıyoğlu'nun devrilen araçtan son anda kurtuluşu, yürekleri ağza getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar
Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen ve adeta nefesleri kesen bir kaza, yerel tarımın vazgeçilmez araçlarından biri olan "patpat" ile yaşandı. Başköy köyünde yaşayan ve geçimini köy işleriyle sağlayan Fatih Kıyoğlu'nun kontrolündeki patpat, tarım aracıyla saman balyalarını taşıma çabası sırasında dramatik bir şekilde devrildi. Bu korkutucu anlar, Kıyoğlu'nun kaskına monte edilmiş bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar

Kask Kamerası Kazayı Kaydetti

Kaza, Fatih Kıyoğlu'nun başına takılı kamera ile anbean kaydedildi. Görüntülerde, patpatın devrildiği ve Kıyoğlu'nun araç altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor. Bu kaza, tarım araçlarının kullanımında potansiyel riskleri ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar

Kurtuluşu Son Anda

Kıyoğlu, yaşanan korkunç kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Bu olay, İnebolu'nun Başköy köyünde yaşayanların ve tarım ile uğraşanların hayatındaki riskleri gözler önüne serdi. Kıyoğlu'nun YouTube kanalında köy yaşamı ve tarım işleri hakkında videolar yayınladığı biliniyor, bu da yaşanan olayın, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar
# araç, kastamonu, kaza, tarım

08 Şub 2024 - 12:20 Kastamonu/ İnebolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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