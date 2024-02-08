-

Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara ile Bolu'yu birbirine bağlayan hayati arterde, saat 09.30 sularında yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortaya çıkan vahim tablo, feci kazayı gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!
+2
Büyütmek için resme tıklayın

İki Araç Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı araç ile karşı yönden gelen ve 06 DGG 781 plaka numarasına sahip başka bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Bu feci kaza, H.U., A.M. ve M.E. isimli üç kişinin trajik şekilde yaşamını yitirmesine neden oldu. Kaza, aynı zamanda N.M., M.Ö. ve S.İ. isimli üç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı.

Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yaralılara Hızla Müdahale Edildi

Kazanın hemen ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları çevredeki hastanelere sevk etti.Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Güvenlik Güçleri Olay Yerinde

Kaza sonrasında bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, geniş çaplı incelemelerde bulunarak kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruların yanıtları aranırken, kaza yerindeki incelemelerin trafik güvenliği açısından önemli ipuçları sunması bekleniyor.Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemeyi amaçlıyor. Yetkililer, kazanın detaylarını ve olası ihlalleri inceleyerek, benzer trajedilerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı hedefliyor.Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!

# araç, trafik, otomobil

08 Şub 2024 - 14:14 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!
Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar mask
Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar
Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde! mask
Aç boz ayı fındık bahçesinde yiyecek peşinde!
Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu! mask
Maden ocağında meydana gelen göçük faciaya neden oldu!
Aile içi husumet kanlı bitti mask
Aile içi husumet kanlı bitti
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar! mask
Bolu'da gece yarısı kavga 7 gözaltı, korku dolu anlar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL