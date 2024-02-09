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"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordine ettiği "Narkogüç-48" adı verilen operasyon, 48 ilde eş zamanlı olarak uyuşturucu imalatçılarına, satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik yapıldı.

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"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti
"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti
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Operasyonun Detayları ve Bolu'nun Rolü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verirken, Bolu'nun da aralarında bulunduğu 48 ilde gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonda, 382 ekip, bin 438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını belirtti. Operasyonun Bolu ayağı, şehrin uyuşturucu tacirlerine karşı ne kadar kararlı bir duruş sergilediğinin altını çiziyor.

Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık
"Narkogüç-48" operasyonunun Bolu dahil geniş bir coğrafyada uygulanması, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı göstermesi açısından önem taşıyor. Operasyon, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik etkin bir müdahaleyi simgeliyor. Bakan Yerlikaya'nın ifadeleriyle, bu operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma altına alma çabasının bir parçası.

Operasyonun Sonuçları
Bu geniş çaplı operasyonda, Bolu başta olmak üzere, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Ele geçirilen yüksek miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, operasyonun başarısını gözler önüne seriyor. Ayrıca, operasyonun ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı devam edeceği vurgulanıyor.

Bolu ve Türkiye'de Uyuşturucuya Karşı Mücadele Devam Edecek: İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, Bolu ve Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın sürdürüleceğinin altını çiziyor. "Narkogüç-48" operasyonu, bu kararlı mücadelenin en güncel örneği olarak kayıtlara geçti.

09 Şub 2024 - 09:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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