"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordine ettiği "Narkogüç-48" adı verilen operasyon, 48 ilde eş zamanlı olarak uyuşturucu imalatçılarına, satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik yapıldı.
Operasyonun Detayları ve Bolu'nun Rolü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verirken, Bolu'nun da aralarında bulunduğu 48 ilde gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonda, 382 ekip, bin 438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını belirtti. Operasyonun Bolu ayağı, şehrin uyuşturucu tacirlerine karşı ne kadar kararlı bir duruş sergilediğinin altını çiziyor.
Bolu'da Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık
"Narkogüç-48" operasyonunun Bolu dahil geniş bir coğrafyada uygulanması, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı göstermesi açısından önem taşıyor. Operasyon, uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik etkin bir müdahaleyi simgeliyor. Bakan Yerlikaya'nın ifadeleriyle, bu operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma altına alma çabasının bir parçası.
Operasyonun Sonuçları
Bu geniş çaplı operasyonda, Bolu başta olmak üzere, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Ele geçirilen yüksek miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, operasyonun başarısını gözler önüne seriyor. Ayrıca, operasyonun ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı devam edeceği vurgulanıyor.
Bolu ve Türkiye'de Uyuşturucuya Karşı Mücadele Devam Edecek: İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, Bolu ve Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığın sürdürüleceğinin altını çiziyor. "Narkogüç-48" operasyonu, bu kararlı mücadelenin en güncel örneği olarak kayıtlara geçti.
09 Şub 2024 - 09:18 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.