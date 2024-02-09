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Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu

Düzce kuzey çevre yolunda yaşanan kaza sonrası, 29 yaşındaki Samet B. için 45 dakikalık kalp masajıyla hayata dönüş mücadelesi. Acil ekiplerin müdahalesi ve soruşturma detayları.

İhlas Haber Ajansı
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Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu
Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu
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Kaza Anı: Bir Hayatın Kader Anı

M.B.Ç. yönetimindeki araç, hızla geldiği yolda, beklenmedik bir anda Samet B.'nin hayatını alt üst etti. Samet B., aldığı ağır darbeler sonucu yere yığılırken, çarpan araç da kontrolden çıkarak refüje çarptı ve yaklaşık 50 metre savruldu. Bu korkunç an, bölge sakinleri ve yoldan geçenler tarafından büyük bir şaşkınlık ve endişeyle izlendi.

Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu

Hayata Dönüş Operasyonu: 45 Dakikalık Kalp Masajı

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralı Samet B. için zamanla yarıştı. Yapılan ilk müdahalede Samet B.'nin kalbinin durduğu anlaşıldı ve ekipler, hayati önem taşıyan kalp masajına başladı. Yaklaşık 45 dakika süren titiz ve kesintisiz çabalar sonucunda, Samet B. hayata geri döndürüldü. Bu süreç, profesyonel sağlık ekiplerinin olağanüstü çabası ve kararlılığının bir göstergesi olarak tarihe geçti.Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası Düzce Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Samet B.'nin tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları detaylı bir şekilde incelemeye aldı.Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu

# düzce, kaza, araç

09 Şub 2024 - 09:32 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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