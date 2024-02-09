Bolu Dağı Tüneli'nde tır alev aldı

Bolu Dağı'nda Korkutan Yangın: Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dramatik bir olay yaşandı. Ankara yönüne doğru seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen bir nedenle yangına maruz kaldı. Olay, Bolu Dağı'nın zorlu koşullarında meydana gelirken, yangın kısa sürede tırın motor ve kabin kısmını sarmaladı. Olayın kahramanı sürücü M.A., dumanları fark ederek aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi

Yangın, bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bu müdahale, olası bir facianın önüne geçerken, tırın motor ve kabin kısmında maddi hasarın oluşmasına engel olamadı. Olay yerindeki görüntüler, yangının şiddetini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin önemini gözler önüne serdi.

Olayın Ardından Trafikte Aksamalar Meydana Geldi

Yangının söndürülmesi sırasında, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Yetkililer, yangın sonrası yapılan temizlik ve kontrol çalışmalarının ardından trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Uzmanlar, tırın motor ve kabin kısmında başlayan yangının kesin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacak.