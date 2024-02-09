Bolu Dağı Tüneli'nde tır alev aldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen tır yangını, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.
Bolu Dağı'nda Korkutan Yangın: Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dramatik bir olay yaşandı. Ankara yönüne doğru seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen bir nedenle yangına maruz kaldı. Olay, Bolu Dağı'nın zorlu koşullarında meydana gelirken, yangın kısa sürede tırın motor ve kabin kısmını sarmaladı. Olayın kahramanı sürücü M.A., dumanları fark ederek aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi
Yangın, bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Bu müdahale, olası bir facianın önüne geçerken, tırın motor ve kabin kısmında maddi hasarın oluşmasına engel olamadı. Olay yerindeki görüntüler, yangının şiddetini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin önemini gözler önüne serdi.
Olayın Ardından Trafikte Aksamalar Meydana Geldi
Yangının söndürülmesi sırasında, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Yetkililer, yangın sonrası yapılan temizlik ve kontrol çalışmalarının ardından trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı. Uzmanlar, tırın motor ve kabin kısmında başlayan yangının kesin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacak.
09 Şub 2024 - 10:13 - Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.