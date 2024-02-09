-

Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

Bolu'nun işlek sanayi bölgesi, gece saatlerinde korkunç bir yangınla sarsıldı. Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan Ürün Sokak'taki metal işletmesine ait hurdalıkta, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede 2 katlı yapıyı tamamen sardı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!
Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Yangının Hızla Yayılması Paniğe Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, yerel saatle gece yarısını biraz geçe metal işletmesindeki hurdalık alanında başlayan yangın, çevredekilerin dikkatini çekti. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, yangın, 2 katlı yapının tamamını kaplayarak, yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi ve Zararın Boyutu

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlere karşı uzun süren bir mücadele verdi. Yangın, itfaiyenin titiz çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, 2 katlı binanın yangın sonrası küle dönüşmesi, maddi zararın boyutunu gözler önüne serdi.Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

Polis Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Yangının söndürülmesinin ardından, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma sürüyor.Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

Yangının sanayi sitesindeki diğer işletmelere sıçramadan kontrol altına alınması, olası bir felaketin önlenmesi açısından önem taşıyor. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda işletmeleri ve vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırırken, yangın sonrası zararın tespiti için çalışmalar devam ediyor.Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

# polis

09 Şub 2024 - 12:47 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi! mask
Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!
Bolu Dağı Tüneli'nde tır alev aldı mask
Bolu Dağı Tüneli'nde tır alev aldı
Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu mask
Felaketten mucizeye! 45 dakikalık kalp masajıyla hayat buldu
"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti mask
"Narkogüç-48" operasyonu başarıyla gerçekleşti
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var! mask
Ankara-Bolu sınırında korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var!
Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar mask
Patpat kazası! Kask kamerasından nefes kesen anlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL