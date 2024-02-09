Hurdalıkta çıkan alevler 2 katlı binayı küle çevirdi!

Yangının Hızla Yayılması Paniğe Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre, yerel saatle gece yarısını biraz geçe metal işletmesindeki hurdalık alanında başlayan yangın, çevredekilerin dikkatini çekti. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak, yangın, 2 katlı yapının tamamını kaplayarak, yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi ve Zararın Boyutu

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlere karşı uzun süren bir mücadele verdi. Yangın, itfaiyenin titiz çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, 2 katlı binanın yangın sonrası küle dönüşmesi, maddi zararın boyutunu gözler önüne serdi.

Polis Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Yangının söndürülmesinin ardından, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma sürüyor.

Yangının sanayi sitesindeki diğer işletmelere sıçramadan kontrol altına alınması, olası bir felaketin önlenmesi açısından önem taşıyor. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda işletmeleri ve vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırırken, yangın sonrası zararın tespiti için çalışmalar devam ediyor.