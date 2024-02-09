BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

İzmir Çeşme, korkunç trafik kazasına sahne oldu. Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Efe Özel'in kullandığı araç, mıcır ve kumla kaplı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolünü yitiren genç sürücüyle birlikte 18 metre sürüklenerek bir çam ağacına çarptı.

Kazanın Meydana Geldiği An

Kaza, Çakabey Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Efe Özel'in idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı araç, yolun karşısındaki mıcır ve kumluk alana saplandı. Araç, zeminin kayganlığı ve kontrolün kaybedilmesiyle yan yatarak refüje çıktı ve 18 metre boyunca sürüklendi. Bu trajik seyahat, aracın tavanıyla bir çam ağacına çarpmasıyla son buldu.

Genç Sürücünün Profili

Mustafa Efe Özel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitimine devam eden bir gençti. Kazada babasına ait olan ve o sırada kullandığı araçla trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma, olayın detaylarını ve sorumlulukları aydınlatmayı amaçlıyor.

Soruşturma Süreci

Olayın ardından yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri, güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve benzeri kazaların önlenmesi adına alınabilecek tedbirler mercek altına alındı.