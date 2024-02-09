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BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

İzmir Çeşme'de meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Mustafa Efe Özel mıcırda kayarak ağaca çarptı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!
BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!
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İzmir Çeşme, korkunç trafik kazasına sahne oldu. Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Efe Özel'in kullandığı araç, mıcır ve kumla kaplı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolünü yitiren genç sürücüyle birlikte 18 metre sürüklenerek bir çam ağacına çarptı.

BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

Kazanın Meydana Geldiği An

Kaza, Çakabey Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Efe Özel'in idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı araç, yolun karşısındaki mıcır ve kumluk alana saplandı. Araç, zeminin kayganlığı ve kontrolün kaybedilmesiyle yan yatarak refüje çıktı ve 18 metre boyunca sürüklendi. Bu trajik seyahat, aracın tavanıyla bir çam ağacına çarpmasıyla son buldu.BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

Genç Sürücünün Profili

Mustafa Efe Özel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitimine devam eden bir gençti. Kazada babasına ait olan ve o sırada kullandığı araçla trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma, olayın detaylarını ve sorumlulukları aydınlatmayı amaçlıyor.BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

Soruşturma Süreci

Olayın ardından yetkililer tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri, güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve benzeri kazaların önlenmesi adına alınabilecek tedbirler mercek altına alındı.BAİBÜ’lü genç feci şekilde can verdi!

# trafik, araç, kaza, izmir

09 Şub 2024 - 16:21 İzmir/ Çeşme- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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