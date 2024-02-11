Mucizeye yolculuk! Cüneyt Topçu'nun iyileşme hikayesi

Mayıs 2023'te Düzce, Gölyaka'da meydana gelen bir iş kazası, 36 yaşındaki tır şoförü Cüneyt Topçu'nun hayatını alt üst etti. Dorse üzerinden 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu belden aşağısı felç olan ve omuriliği zarar gören Topçu, ameliyat için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



Omurgasına 8 platin ve 1 köprü yerleştirilen Topçu için doktorlar pek umutlu konuşmamıştı. Ancak Topçu, kendisine 'yürümesi mucize' denilen bir prognostan yola çıkarak, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürecine başladı.

İyileşme Sürecinde Büyük İlerleme

Tedavi süreci boyunca Topçu, kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetti. Başlangıçta yataktan kalkmak için 4-5 kişiye ihtiyaç duyarken, şimdi kendi başına aracına geçebilecek, tekerlekli sandalyesini kullanabilecek ve yürüme aletleriyle yürüyebilecek duruma geldi. İlk etapta bacaklarını hissedemeyen Topçu, şu anda dizlerinin üstüne kadar hissedebiliyor.

Ailenin Gücü ve Destek

Bu süreçte Topçu'nun en büyük destekçisi, eşi Selma Topçu ve iki çocuğu oldu. Eşi, "İnandık ve inanmaya devam ettik" diyerek, umutlarını hiç kaybetmediklerini ifade etti. Moral ve motivasyonun iyileşme sürecinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Topçu çifti, birbirlerine olan inançlarının ve desteklerinin bu zorlu yolda kendilerine güç verdiğini belirtti.

Fizik Tedavide Umut Işığı

Fizyoterapist Rabianur Sümeyye Çelik, Cüneyt Bey'in tedaviye olan katılımının ve azminin, iyileşme sürecinde büyük rol oynadığını söyledi. Topçu'nun her geçen gün daha fazla ilerleme kaydettiğini ve yürüme konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Bu hikaye, umudunu kaybetmeyen bir adamın, ailesinin desteği ve kendi içinde bulduğu güçle nasıl mucizelere yelken açabileceğinin bir kanıtıdır. Cüneyt Topçu, tedavi sürecindeki ilerlemesiyle, herkese umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.