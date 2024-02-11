Mudurnu'da tarımın geleceği örnek bahçe projesi

Bolu'nun verimli topraklarına sahip Mudurnu ilçesi, tarımsal çeşitliliği artırmaya yönelik yenilikçi bir adıma imza atıyor. Mudurnu Ziraat Odası Başkanlığı'nın öncülüğünde Taşkesti beldesinde hayata geçirilen "Örnek Bahçe Projesi", bölge çiftçilerine tarımsal üretimde yeni ufuklar açıyor. Projeden beklenen, çiftçilerin klasik tarımsal ürünlerin ötesine geçerek, aronya, goji berry, honey berry, lavanta, enginar, kivi, kuşkonmaz ve safran gibi alternatif ürünlerle tanışmalarını sağlamak.

Tarımsal Çeşitliliğe Doğru

Bu öncü proje, Mudurnu ve çevresindeki çiftçilere, geleneksel mısır, buğday, arpa ve patates ekiminin ötesinde, daha yüksek katma değere sahip alternatif ürünlerin yetiştirilmesi konusunda yol gösteriyor. Taşkesti Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Ziraat Mühendisi Muhterem Özsoy çiftçilere bu yeni ürünler hakkında değerli bilgiler verdi. Özsoy'un vurguladığı gibi, Taşkesti bölgesi, iklimi ve verimli topraklarıyla adeta bir cennet ve bu avantajın farkında olunarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Kadın Kooperatiflerinin Gücü

Özsoy, üretilen ürünlerin sadece ham madde ya da yaş meyve olarak değil, işlenmiş ürünler şeklinde pazarlanmasının önemine dikkat çekti. Bu süreçte, kadın kooperatiflerinin ve küçük işletmelerin büyük bir rol oynayabileceğini belirterek, Taşkesti'nin tarımsal ve ekonomik potansiyelini kadınların çalışkanlığı ve toplumsal gücüyle birleştirerek maksimize edebileceğini ifade etti.

Coğrafi İşaretli Ürünler ve Milli Gurur

Projenin bir diğer önemli amacı da bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaret alarak, hem yerel hem ulusal pazarda değerinin artırılması. Özsoy, Taşkesti'nin Türkiye'de benzersiz bir coğrafyaya sahip olduğunu ve bu değerin milli bir gurur ve özgüvenle korunup geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mudurnu ve Taşkesti'nin bu tarımsal dönüşüm projesi, bölge çiftçilerine yeni gelir kaynakları sunarken, aynı zamanda tarımsal üretimde çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. "Örnek Bahçe Projesi" sayesinde Mudurnu'nun tarım sektörü, yenilikçi ürünlerle zenginleşerek, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak.