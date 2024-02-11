Asker uğurlama töreninde drift şovu

Tehlikeli Eğlencenin Adresi: 100. Yıl Mahallesi

Bu özel gün, gençlerin araçlarıyla yolu tamamen trafiğe kapatmalarıyla farklı bir boyut kazandı. Kalabalık grup, veda etkinliğini adeta bir gösteriye dönüştürerek, araçlarıyla tehlikeli driftler attı. Bu sıra dışı eğlence, hem yerel sakinleri hem de diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Etkinlik sırasında yaşanan trafik durma noktasına gelirken, bazı sürücüler duruma klakson çalarak tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Viral Olan Görüntüler

O anlar, etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan bu görüntüler, geniş kitleler tarafından izlendi ve tartışıldı. Asker uğurlama törenindeki bu tehlikeli eğlence, trafik güvenliğine yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.