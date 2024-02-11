Asker uğurlama töreninde drift şovu
Karabük'te asker uğurlama töreni sırasında bir grup genç, 100. Yıl Mahallesi'nde yolu kapatarak drift attı. Bu tehlikeli eğlence sosyal medyada viral oldu ve trafik güvenliği endişelerini beraberinde getirdi.
Tehlikeli Eğlencenin Adresi: 100. Yıl Mahallesi
Bu özel gün, gençlerin araçlarıyla yolu tamamen trafiğe kapatmalarıyla farklı bir boyut kazandı. Kalabalık grup, veda etkinliğini adeta bir gösteriye dönüştürerek, araçlarıyla tehlikeli driftler attı. Bu sıra dışı eğlence, hem yerel sakinleri hem de diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Etkinlik sırasında yaşanan trafik durma noktasına gelirken, bazı sürücüler duruma klakson çalarak tepki gösterdi.
Sosyal Medyada Viral Olan Görüntüler
O anlar, etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan bu görüntüler, geniş kitleler tarafından izlendi ve tartışıldı. Asker uğurlama törenindeki bu tehlikeli eğlence, trafik güvenliğine yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.
11 Şub 2024 - 13:15 Karabük- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.