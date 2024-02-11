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Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı

Karabük'te restoran çalışanının Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardığı olay, ilk yardım bilincinin önemini ortaya koyuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı
Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı
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Acil Durumda Hızlı Müdahale

Olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 10-11 yaşlarındaki çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden Kanış, hiç tereddüt etmeden Heimlich manevrasını uygulamak için harekete geçti. Çocuğun annesi büyük bir panik içinde yardım çığlıkları atarken, Kanış'ın profesyonel müdahalesi sayesinde çocuk kısa sürede rahat bir nefes aldı.

Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı

İlk Yardım Bilincinin Önemi

Ferdi Kanış, yaşanan bu dramatik anların ardından yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekti. Restoran sahibinin öncülüğünde alınan bu eğitim sayesinde, ani bir sağlık krizinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiğini ve bu bilgiyi hayati bir anda kullanarak bir hayat kurtardığını vurguladı.

Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı



Kanış, Heimlich manevrasını iki kez uyguladıktan sonra çocuğun durumunun düzeldiğini ve ardından onu lavaboya götürüp sakinleştirdiğini anlattı.
# çocuk, eğitim

11 Şub 2024 - 13:30 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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