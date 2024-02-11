Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı

Acil Durumda Hızlı Müdahale

Olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 10-11 yaşlarındaki çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden Kanış, hiç tereddüt etmeden Heimlich manevrasını uygulamak için harekete geçti. Çocuğun annesi büyük bir panik içinde yardım çığlıkları atarken, Kanış'ın profesyonel müdahalesi sayesinde çocuk kısa sürede rahat bir nefes aldı.

İlk Yardım Bilincinin Önemi

Ferdi Kanış, yaşanan bu dramatik anların ardından yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekti. Restoran sahibinin öncülüğünde alınan bu eğitim sayesinde, ani bir sağlık krizinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiğini ve bu bilgiyi hayati bir anda kullanarak bir hayat kurtardığını vurguladı.





Kanış, Heimlich manevrasını iki kez uyguladıktan sonra çocuğun durumunun düzeldiğini ve ardından onu lavaboya götürüp sakinleştirdiğini anlattı.