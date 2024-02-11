Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtaran restoran çalışanı
Karabük'te restoran çalışanının Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardığı olay, ilk yardım bilincinin önemini ortaya koyuyor.
Acil Durumda Hızlı Müdahale
Olay, restoranın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 10-11 yaşlarındaki çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden Kanış, hiç tereddüt etmeden Heimlich manevrasını uygulamak için harekete geçti. Çocuğun annesi büyük bir panik içinde yardım çığlıkları atarken, Kanış'ın profesyonel müdahalesi sayesinde çocuk kısa sürede rahat bir nefes aldı.
İlk Yardım Bilincinin Önemi
Ferdi Kanış, yaşanan bu dramatik anların ardından yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitiminin önemine dikkat çekti. Restoran sahibinin öncülüğünde alınan bu eğitim sayesinde, ani bir sağlık krizinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini bildiğini ve bu bilgiyi hayati bir anda kullanarak bir hayat kurtardığını vurguladı.
Kanış, Heimlich manevrasını iki kez uyguladıktan sonra çocuğun durumunun düzeldiğini ve ardından onu lavaboya götürüp sakinleştirdiğini anlattı.
11 Şub 2024 - 13:30 - Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.