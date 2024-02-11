Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk zirveye ulaştı

Doluluk Oranları ve Pistlerde Yoğunluk

Kartalkaya'da yer alan 5 yıldızlı oteller, toplamda 2 bin yatak kapasitesi ile hizmet veriyor ve %95 doluluk oranına ulaşıyor. Bu yüksek doluluk, merkezin ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi. Ayrıca, günübirlik ziyaretçilerle birlikte pistlerde ve otoparklarda yaşanan yoğunluk, merkezin cazibesini kanıtlar nitelikte.

Kayak ve Snowboard Tutkunlarının Buluşma Noktası

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı bu benzersiz merkez, toplam 75 kilometre uzunluğunda 25 farklı pisti ile kayak ve snowboard severlere geniş bir yelpazede aktivite sunuyor. Her seviyeden sporsevere hitap eden pistler, Kartalkaya'nın kış sporları konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Kışın Tadını Çıkarmak İçin İdeal Adres: Kartalkaya

Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için ideal bir adres. Sunulan çeşitli aktiviteler ve mükemmel hizmet kalitesi ile ziyaretçilerine kışın büyüsünü yaşatıyor. Bu hafta sonu yaşanan yoğunluk, merkezin kış turizminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun altını çiziyor.

Türkiye'nin kış turizmi açısından büyük öneme sahip olan Kartalkaya, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Bu eşsiz merkez, kışın tadını çıkarmak isteyen herkesi bekliyor.