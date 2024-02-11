Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk zirveye ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayarak ziyaretçi rekorları kırdı. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde bulunan bu eşsiz kış cenneti, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Karın ve doğanın buluştuğu noktada, kayakseverler unutulmaz bir hafta sonu geçiriyor.
Doluluk Oranları ve Pistlerde Yoğunluk
Kartalkaya'da yer alan 5 yıldızlı oteller, toplamda 2 bin yatak kapasitesi ile hizmet veriyor ve %95 doluluk oranına ulaşıyor. Bu yüksek doluluk, merkezin ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi. Ayrıca, günübirlik ziyaretçilerle birlikte pistlerde ve otoparklarda yaşanan yoğunluk, merkezin cazibesini kanıtlar nitelikte.
Kayak ve Snowboard Tutkunlarının Buluşma Noktası
Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı bu benzersiz merkez, toplam 75 kilometre uzunluğunda 25 farklı pisti ile kayak ve snowboard severlere geniş bir yelpazede aktivite sunuyor. Her seviyeden sporsevere hitap eden pistler, Kartalkaya'nın kış sporları konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.
Kışın Tadını Çıkarmak İçin İdeal Adres: Kartalkaya
Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için ideal bir adres. Sunulan çeşitli aktiviteler ve mükemmel hizmet kalitesi ile ziyaretçilerine kışın büyüsünü yaşatıyor. Bu hafta sonu yaşanan yoğunluk, merkezin kış turizminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun altını çiziyor.
Türkiye'nin kış turizmi açısından büyük öneme sahip olan Kartalkaya, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Bu eşsiz merkez, kışın tadını çıkarmak isteyen herkesi bekliyor.
11 Şub 2024 - 15:33 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.