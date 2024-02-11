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Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu

Bolu Abant'ta aile kazası: Ufuk T. yönetimindeki cip dereye uçtu, 4 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralananların sağlık durumları iyi.

Doğukan Demirci
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Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu
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Aile dereye uçtu, vatandaşlar yetişti

Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'ndan dönen bir aile, yaşadıkları korkutucu kazayla gündeme geldi. Akçaalan mevkiinde, Ufuk T. yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cipin kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu ailenin dört ferdinin hayatta kalma mücadelesi başladı. Sürücü Ufuk T. (39), eşi Havva T. (39), ve minik çocukları Mustafa Arel T. (3) ile Elisa T. (8), tamamen suyla dolan araçta boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Vatandaşların kahramanca müdahalesi

Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu

Yoldan geçmekte olan duyarlı vatandaşlar, suya gömülmüş cipi fark ederek hemen müdahalede bulundu. Büyük bir dayanışma örneği gösteren bu kişiler, cipin içinde mahsur kalan aileyi güçlükle dışarı çıkartarak boğulmaktan kurtardı. Kazazedelerin kurtarılma anı, çevredeki diğer sürücüler ve yoldan geçenler tarafından büyük bir rahatlama ile karşılandı.

Sağlık durumları iyi

Kazanın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yanı sıra, Bolu AFAD ve itfaiye ekipleri de kurtarma ve güvenlik önlemleri açısından büyük bir çaba sarf etti. Bu olay, doğal güzellikleri ziyaret ederken yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Güvenlik Çağrısı

Bu olay, tatil ve gezinti amaçlı doğal alan ziyaretlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle zorlu hava koşulları ve karlı yollarda sürüş yaparken ekstra dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

# doğa, eğitim, ziyaret, aile, afad

11 Şub 2024 - 21:55 Bolu- Gündem

Mahreç  Doğukan Demirci
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