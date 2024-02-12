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Silah kaçakçılığına büyük darbe! "Mercek-11" operasyonu

Türkiye'nin dört bir yanında, ruhsatsız silah taşıyan şahıslar ve silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Bolu ve 74 ilde eş zamanlı yürütülen "Mercek-11" adlı operasyon, organize suç örgütlerine ve silah temin eden kişilere yönelik ciddi bir mücadele örneği sergiledi.

İhlas Haber Ajansı
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Silah kaçakçılığına büyük darbe! "Mercek-11" operasyonu
Silah kaçakçılığına büyük darbe! "Mercek-11" operasyonu
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4 Gün Süren Yoğun Mücadele

Operasyon, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri'nin koordineli çalışmalarıyla, İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Samsun'a kadar Türkiye'nin geniş bir coğrafyasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Dört gün boyunca süren yoğun aramalar sonucunda, 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 26 uzun namlulu tüfek dahil olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. 

Silah kaçakçılığına büyük darbe!

Binlerce Şüpheli Gözaltında

Operasyonun bir diğer önemli sonucu ise bin 124 şüphelinin gözaltına alınması oldu. Bakan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran ve güvenliğini tehdit eden bu suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

6 Şehirde Büyük Başarı

Operasyonun ilk beş gününde İstanbul, Bolu, İzmir, Adana, Ankara ve Konya başta olmak üzere birçok ilde önemli başarılar elde edildi. İstanbul'da 150 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 195 şüpheli gözaltına alındı. İzmir, Adana, Ankara ve Konya'da da benzer başarılar kaydedildi.Silah kaçakçılığına büyük darbe!

Kahraman Güvenlik Güçlerimize Teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ve polis teşkilatının fedakarlıklarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

# istanbul, adana, jandarma, ankara, polis, izmir

12 Şub 2024 - 09:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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