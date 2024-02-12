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Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası

Mudurnu ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan ve yaklaşık bir ay önce trafiğe açılan yeni dönel kavşakta meydana gelen ilk ciddi trafik kazası, yerel halk ve yetkilileri harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası
Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası
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Kavşakta Çarpışma: Kamyon ve Motosiklet

Edinilen bilgilere göre, olay Mudurnu'nun girişindeki yeni dönel kavşakta gerçekleşti. İsmail B. yönetimindeki 06 BRF 402 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, Bolu istikametine doğru ilerlemekte olan Emre K. idaresindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Bu kaza, yeni yapılan kavşakta meydana gelen ilk trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası

Acil Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Emre K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kavşakta yaşanan bu ilk ciddi kazanın nedenlerini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla detaylı bir soruşturma yürütüyor.Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası

# eğitim, mudurnu, trafik, polis

12 Şub 2024 - 17:33 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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