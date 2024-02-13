-

Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı

Bolu'da 62 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet A., dengesini kaybederek merdivenlerden düşme sonucu yaralandı. Olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı
Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Dengesini Kaybeden İşçinin Zor Anları

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A., binanın en üst katında çalışırken bir anlık dikkatsizlik sonucu merdivenlere yakın bir noktada dengesini kaybetti. Bu talihsiz kayıp, onun merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralanmasına sebep oldu. İnşaattaki diğer işçilerin hızlı müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı

Hemen Müdahale Edildi: İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, mesai arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin yardımıyla üçüncü kattan indirilerek ambulansa taşındı. Mehmet A., hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, Mehmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Alarmı

Bu olay, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları ve iş güvenliği eksikliklerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için daha sıkı iş güvenliği önlemleri ve düzenli denetimlerin şart olduğunu vurguluyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, sektördeki güvenlik standartlarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği hakim. Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı

Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

İnşaat sektöründe meydana gelen kazalar, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, iş kazalarının önlenmesi adına gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması, çalışanların düzenli olarak eğitimlerden geçirilmesi ve çalışma alanlarının sürekli denetlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

# tedavi, polis

13 Şub 2024 - 10:10 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı mask
Endişe veren inşaat kazası! 62 Yaşındaki işçi yaralandı
Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası mask
Mudurnu yeni kavşakta ilk trafik kazası
Bolu'da trafik denetimleri! Taksiler ve motosikletler mercek altında mask
Bolu'da trafik denetimleri! Taksiler ve motosikletler mercek altında
Silah kaçakçılığına büyük darbe! "Mercek-11" operasyonu mask
Silah kaçakçılığına büyük darbe! "Mercek-11" operasyonu
Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu mask
Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü dereye uçtu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk zirveye ulaştı mask
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk zirveye ulaştı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL