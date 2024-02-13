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İkinci el otomobilde kriz!

Sıfır araçlara artan ilgiyle birlikte, Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası durgunluk yaşamaya başladı. Yeni araçların daha çok tercih edilmesi, ikinci el piyasasında önemli değişimlere yol açıyor.

İhlas Haber Ajansı
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İkinci el otomobilde kriz!
İkinci el otomobilde kriz!
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Son zamanlarda ikinci el otomobil piyasası, vatandaşların sıfır araçlara olan ilgisi nedeniyle durgunluk yaşamaktadır. Düzce'deki bir oto galerici olan İhsan Açıkgöz'ün belirttiğine göre, artık sıfır araçlar daha çok tercih ediliyor ve bu durum ikinci el araçların değer kaybetmesine neden oluyor. Eskiden yeni bir araç alındığında, plakası takıldıktan sonra önemli bir maddi kayıp yaşanırken, şimdilerde bu durum tam tersine dönmüş durumda. Yeni araçlar her geçen gün daha fazla talep görüyor ve ikinci el araçlar değerini yitiriyor. 

İkinci el otomobilde kriz!

                                             

Sıfır Araçlara Artan İlgi

Vatandaşların sıfır araçlara yönelmesinin ardında birkaç önemli etken bulunuyor. Araç bayilerinin düzenli olarak yaptığı yüzde 2-3'lük zamlar, yeni araçların değerinin artmasına ve dolayısıyla daha çekici hale gelmesine neden oluyor. Ayrıca, yüksek maliyetler ve artan yedek parça ve işçilik fiyatları nedeniyle, vatandaşlar araçlarını tamir ettirmek yerine sıfır araç almayı tercih ediyor. Bu durum, yeni araçlara olan ilgiyi daha da artırıyor. 

İkinci el otomobilde kriz!

İkinci El Piyasasında Değişim

Açıkgöz'e göre, yükselen faiz oranları sebebiyle, insanlar artık kredi kullanmaktan kaçınıyor ve birikimlerini doğrudan sıfır araç alımına yönlendiriyor. Bu yeni eğilim, Türkiye'de ikinci el araç piyasasında bir dönüşümü işaret ediyor. Avrupa'da uzun yıllardır var olan bu düzen, Türkiye'de de yavaş yavaş benimsenmeye başlıyor. Aracın yaşı arttıkça talebin azalması, ikinci el piyasasında yeni bir sayfa açılmasına neden oluyor.

# düzce, kredi, faiz, otomobil, araç, ikinci el

13 Şub 2024 - 10:46 Düzce- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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