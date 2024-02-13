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Ev yangınında feci son!

Zonguldak, Kilimli ilçesinde dün gece meydana gelen ve bir genç yaşamını yitirdiği yangınla sarsıldı. Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir evde çıkan yangın, yerel halkı ve yetkilileri harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Ev yangınında feci son!
Ev yangınında feci son!
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26 Yaşındaki Faruk Dombay'ın Acı Sonu

Yangın esnasında evde bulunan 26 yaşındaki Faruk Dombay, alevler arasında kalarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla yetkililere ulaştı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar ve soğutma çalışmalarını başlattılar.

Ev yangınında feci son!

Kahraman Ekiplerin Mücadelesi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik güçleri, alevlerle mücadele ederken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangının söndürülmesi ve soğutma işlemleri sonrasında eve giren ekipler, Faruk Dombay'ın yanmış cesedi ile karşı karşıya kaldı. Olay, toplumda büyük bir üzüntüye neden oldu. Ev yangınında feci son!

Faruk Dombay'a Hüzünlü Veda

Faruk Dombay'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nden alınarak, ikindi namazına müteakip Karadon Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Genç yaşta yitirilen bir hayatın ardından topluluk, derin bir hüzün yaşadı. Ev yangınında feci son!

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak ekipler derinlemesine bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olayın kaza mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı konusunda net bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Yetkililer, yangının nedenine dair soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.Ev yangınında feci son!

Toplumun Yüreğini Yakan Olay

Bu trajik olay, toplumda derin bir yankı uyandırdı. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin fedakarca mücadelesi, olayın daha da büyümesini önledi. Ancak genç bir hayatın kaybedilmesi, tüm topluluğu yasa boğdu.

# kaza, jandarma

13 Şub 2024 - 11:43 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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