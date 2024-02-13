Ev yangınında feci son!
Zonguldak, Kilimli ilçesinde dün gece meydana gelen ve bir genç yaşamını yitirdiği yangınla sarsıldı. Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir evde çıkan yangın, yerel halkı ve yetkilileri harekete geçirdi.
26 Yaşındaki Faruk Dombay'ın Acı Sonu
Yangın esnasında evde bulunan 26 yaşındaki Faruk Dombay, alevler arasında kalarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla yetkililere ulaştı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar ve soğutma çalışmalarını başlattılar.
Kahraman Ekiplerin Mücadelesi
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik güçleri, alevlerle mücadele ederken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangının söndürülmesi ve soğutma işlemleri sonrasında eve giren ekipler, Faruk Dombay'ın yanmış cesedi ile karşı karşıya kaldı. Olay, toplumda büyük bir üzüntüye neden oldu.
Faruk Dombay'a Hüzünlü Veda
Faruk Dombay'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nden alınarak, ikindi namazına müteakip Karadon Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Genç yaşta yitirilen bir hayatın ardından topluluk, derin bir hüzün yaşadı.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak ekipler derinlemesine bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre olayın kaza mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı konusunda net bir bilgiye henüz ulaşılamadı. Yetkililer, yangının nedenine dair soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Toplumun Yüreğini Yakan Olay
Bu trajik olay, toplumda derin bir yankı uyandırdı. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin fedakarca mücadelesi, olayın daha da büyümesini önledi. Ancak genç bir hayatın kaybedilmesi, tüm topluluğu yasa boğdu.
13 Şub 2024 - 11:43 Zonguldak- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.