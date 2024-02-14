Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!
Bolu'da yaşanan trafik kazasında, 14 yaşındaki bisiklet sürücüsünün çarptığı 62 yaşındaki yaya yaralandı. Olay yerine hızla müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Acil Yardım Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Olay yerine çevredekilerin hızlı müdahalesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri derhal müdahale için sevk edildi. Acı içerisinde yerde yatan İbrahim A., sağlık personeli tarafından ambulansa sedyeyle taşındı ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elektrikli Bisiklet ve Yaya Trafiği
Kaza ile ilgili konuşan genç bisiklet sürücüsü E.D., bisiklet yolunda yürüyen yayaların olduğunu ve karşı yönden gelen bir elektrikli bisikleti fark ettiğini belirtti. Çarpışmayı önlemek adına yolun kenarına geçmeye çalışırken, ansızın yürüyen İbrahim A.'ya çarpmış oldu. Olayın ardından, bisikletin çarptığı vatandaşın alkollü olduğu iddiaları da gündeme geldi.
Güvenli Yollar İçin Çağrı
Bu olay, Bolu'da bisiklet ve yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, kazaları önlemek adına daha güvenli yollar ve trafik düzenlemeleri için çağrıda bulunuyor. Hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olması gerektiği, kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyor.
14 Şub 2024 - 09:15 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.