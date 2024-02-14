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Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!

Bolu'da yaşanan trafik kazasında, 14 yaşındaki bisiklet sürücüsünün çarptığı 62 yaşındaki yaya yaralandı. Olay yerine hızla müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!
Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!
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Acil Yardım Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine çevredekilerin hızlı müdahalesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri derhal müdahale için sevk edildi. Acı içerisinde yerde yatan İbrahim A., sağlık personeli tarafından ambulansa sedyeyle taşındı ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!

Elektrikli Bisiklet ve Yaya Trafiği

Kaza ile ilgili konuşan genç bisiklet sürücüsü E.D., bisiklet yolunda yürüyen yayaların olduğunu ve karşı yönden gelen bir elektrikli bisikleti fark ettiğini belirtti. Çarpışmayı önlemek adına yolun kenarına geçmeye çalışırken, ansızın yürüyen İbrahim A.'ya çarpmış oldu. Olayın ardından, bisikletin çarptığı vatandaşın alkollü olduğu iddiaları da gündeme geldi.Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!

Güvenli Yollar İçin Çağrı

Bu olay, Bolu'da bisiklet ve yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, kazaları önlemek adına daha güvenli yollar ve trafik düzenlemeleri için çağrıda bulunuyor. Hem sürücülerin hem de yayaların dikkatli olması gerektiği, kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyor.Bolu'da yaşlı adama bisiklet çarptı!
# polis, kaza, tedavi, trafik

14 Şub 2024 - 09:15 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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