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Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

Bolu'da genç girişimci Merve Karakaya'nın sanatı işe dönüştürdüğü hikayesi: Özgün mum tasarımları, kişiselleştirilmiş ürünler ve atölye workshoplarıyla dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!
Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!
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Bolu'da yaşayan 26 yaşındaki Merve Karakaya, sanatsal yeteneklerini ve hobisini iş dünyasına taşıyarak kendi mum atölyesini kurdu. Bolu Güzel Sanat Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan Karakaya, hobi olarak başladığı mum yapımında elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Kendine özgü tasarımları ve yüksek kalitedeki ürünleriyle Bolu’da bir ilki gerçekleştiren girişimci, sanatıyla gündelik yaşama renk katıyor.

Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

Hobi, Tutku ve Meslek Bir Arada

Üniversite yıllarında sosyal medyada rastladığı bir reklam, Karakaya’nın mum yapımıyla tanışmasına vesile oldu. Bu alandaki tutkusunu keşfeden genç girişimci, Bolu’ya dönüşünde kendi atölyesini kurma hayalini gerçekleştirdi. Hobi olarak başladığı yolculuğunu, profesyonel bir işletmeye dönüştüren Karakaya, müşterilerinin artan talepleriyle birlikte mum yapımında yeni bir çığır açıyor. Magnolya, cupcake, saksı ve kar küresi gibi özgün mum tasarımları, Karakaya’nın sanatsal yönünü ve yaratıcılığını yansıtıyor.Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

Kişiselleştirilmiş Ürünlere Artan İlgi

Günümüzde kişiselleştirilmiş ve el emeği ürünlere olan ilgi giderek artıyor. Merve Karakaya da bu trendi mum atölyesiyle destekleyerek, müşterilerine özel günler için benzersiz ve kişiye özel ürünler sunuyor. Atölyesinde düzenlediği workshoplarla müşterilerine mum yapımını öğreten Karakaya, el işi ürünlerin değerini ve önemini vurguluyor. Yılbaşı, Sevgililer Günü gibi özel zamanlarda artan talep, el emeği ürünlere olan ilginin ne denli arttığını gösteriyor.Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

Sanattan İşletmeciliğe: Bir Başarı Hikayesi

Merve Karakaya’nın mum atölyesi, sadece bir işletme olmanın ötesinde, bir sanatçının tutkusunu ve sanatını iş dünyasıyla buluşturan bir başarı hikayesidir. Genç girişimci, sanat ve işletmeciliği birleştirerek kendi markasını yaratmayı başarmıştır. Bolu’da ilk ve tek olan bu atölye, Karakaya’nın sanatsal vizyonunu ve girişimcilik ruhunu yansıtan bir mekân haline gelmiştir.Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

Merve Karakaya'nın sanat ve girişimcilik yolculuğu, hobilerin nasıl tutkulu bir mesleğe dönüşebileceğinin canlı bir örneğini sunuyor. Sanata olan ilgisi ve yaratıcılığı ile Bolu'da fark yaratan Karakaya, el emeği ürünlere olan talebi karşılayarak, müşterilerine benzersiz deneyimler sunuyor.Sanatı mesleğe dönüştüren genç girişimci!

14 Şub 2024 - 14:09 Bolu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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