Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor

Sağanak ve Sis Güzergahı Esir Aldı

Güzergah boyunca devam eden sağanak yağışın yanı sıra, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sisin etkili olduğu gözlemlendi. Bu iki olumsuz hava koşulu, görüş mesafesinin azalmasına yol açarak sürücüler için zorlayıcı bir sürüş deneyimi oluşturuyor.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bölgede güvenli bir sürüş için mücadele eden sürücüler, karşılaştıkları zorlu koşullar nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ve trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmalarını talep ediyor. Aynı zamanda, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemi vurgulanıyor, böylece olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenlik Öncelikli Olmalı

Karayolları yetkilileri ve trafik ekipleri, yaşanan olumsuz hava koşulları karşısında sürücülerin daha temkinli olmaları gerektiğini belirtiyor. Sis ve sağanak yağışın oluşturduğu zorlu sürüş koşullarında, sürücülerin özellikle hızlarını azaltmaları, yeterli takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerekiyor. Böylece hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamış olacaklar.