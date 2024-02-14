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Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor

Bolu'nun kritik geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sürücüler zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Yoğun sağanak ve sis, bölgede görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesine neden olarak, trafik güvenliğini tehdit ediyor.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor
Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor
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Sağanak ve Sis Güzergahı Esir Aldı

Güzergah boyunca devam eden sağanak yağışın yanı sıra, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde yoğun sisin etkili olduğu gözlemlendi. Bu iki olumsuz hava koşulu, görüş mesafesinin azalmasına yol açarak sürücüler için zorlayıcı bir sürüş deneyimi oluşturuyor.

Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bölgede güvenli bir sürüş için mücadele eden sürücüler, karşılaştıkları zorlu koşullar nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ve trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama yapmamaları ve aşırı hızdan kaçınmalarını talep ediyor. Aynı zamanda, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemi vurgulanıyor, böylece olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor

Güvenlik Öncelikli Olmalı

Karayolları yetkilileri ve trafik ekipleri, yaşanan olumsuz hava koşulları karşısında sürücülerin daha temkinli olmaları gerektiğini belirtiyor. Sis ve sağanak yağışın oluşturduğu zorlu sürüş koşullarında, sürücülerin özellikle hızlarını azaltmaları, yeterli takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerekiyor. Böylece hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamış olacaklar.Bolu Dağı'nda hava koşulları sürücüleri zorluyor
# trafik

14 Şub 2024 - 14:36 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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