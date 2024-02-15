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Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kış ortasında bahar çiçekleri açtı. Çamurluk köyünde mor ve sarı çiğdemler, doğa severleri büyüleyerek her yıl ilgi odağı oluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor
Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor
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Doğanın Renk Cümbüşü Çamurluk Köyünde

Kış aylarında karla kaplı olması beklenen Bolu dağlarında, Çamurluk köyünün meralarında açan bahar çiğdemleri, bölgeye özgü bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Sarı ve morun eşsiz uyumuyla çevreyi süsleyen çiğdemler, köy sakinleri ve ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor. Bu renkli çiçekler, köyde yaşayan çocuklar için de eğlenceli bir oyun alanı haline geliyor.

Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

Küçük Doğaseverden Büyük Sevgi

6 yaşındaki Yağmur Kocatonka'nın çiğdemleri toplayarak babasına hediye etmesi, saf çocuk sevgisinin ve doğa tutkusunun güzel bir örneğini sergiliyor. Minik Yağmur'un çiçeklere ve hayvanlara olan sevgisi, doğanın korunması gerektiğinin de bir hatırlatıcısı olarak ön plana çıkıyor.

Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

Yerel Halktan Doğa Dostu Çabalar

Çamurluk köyünde yaşayan Hakkı Kocatonka ve köy sakinleri, bu doğal güzelliği ziyaretçilere tanıtmak ve onlarla paylaşmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Her yıl bu mevsimde açan çiğdemler, köyün tanıtımına katkı sağlarken, doğa tutkunlarını bu küçük cennete çekiyor. Köy sakinleri, ziyaretçilere rehberlik ederek, Bolu'nun bu eşsiz köşesinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine olanak tanıyor.Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

Bu özgün ve ilham verici hikaye, Bolu'nun Çamurluk köyünde, kış mevsiminde bile baharın izlerini taşıyan çiğdemlerin çevresinde gelişiyor. Doğanın bu eşsiz lütfu, hem yerel halkın yaşamına renk katıyor hem de doğa severleri bu küçük köyde buluşturuyor.Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

# doğa, çocuk

15 Şub 2024 - 09:26 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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