Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

Eşine sinirlenen Emin Gül, Arzu Gül'e aracında 6 kez ateş etti. Ardından acımasızca kendisine de iki el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı çifti Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil Müdahaleye Rağmen Kurtarılamadılar

Hastaneye ulaştırılan Arzu ve Emin Gül çiftine yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef kurtarılamadılar. Olay yerinde Arzu Gül'e yaklaşık 15 dakika süren kalp masajı, acı dolu anların tanığı oldu.

Soruşturma Başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin ardındaki sebepler ve detaylar araştırılıyor. Emin ve Arzu Gül'ün çevresindekiler ve tanıkların ifadelerine başvuruluyor. Olayın, aile içi şiddetin acı bir sonucu olarak değerlendirilmesi, toplumsal duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.

Toplumsal Duyarlılık Çağrısı

Bu olay, aile içi şiddetin yıkıcı sonuçlarına dair toplumsal farkındalığı artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Düzce'de yaşanan bu acı olay, toplumun her kesiminden insanları, aile içi şiddete karşı daha duyarlı ve önleyici yaklaşımlar geliştirmeye davet ediyor.