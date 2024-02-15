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Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 932. Sokak'ta ikamet eden Arzu Gül (38) ve Emin Gül (46) çifti arasında başlayan tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!
Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!
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Eşine sinirlenen Emin Gül, Arzu Gül'e aracında 6 kez ateş etti. Ardından acımasızca kendisine de iki el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı çifti Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

Acil Müdahaleye Rağmen Kurtarılamadılar

Hastaneye ulaştırılan Arzu ve Emin Gül çiftine yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef kurtarılamadılar. Olay yerinde Arzu Gül'e yaklaşık 15 dakika süren kalp masajı, acı dolu anların tanığı oldu.Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

Soruşturma Başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin ardındaki sebepler ve detaylar araştırılıyor. Emin ve Arzu Gül'ün çevresindekiler ve tanıkların ifadelerine başvuruluyor. Olayın, aile içi şiddetin acı bir sonucu olarak değerlendirilmesi, toplumsal duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

Toplumsal Duyarlılık Çağrısı

Bu olay, aile içi şiddetin yıkıcı sonuçlarına dair toplumsal farkındalığı artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Düzce'de yaşanan bu acı olay, toplumun her kesiminden insanları, aile içi şiddete karşı daha duyarlı ve önleyici yaklaşımlar geliştirmeye davet ediyor.Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!

# aile, düzce

15 Şub 2024 - 09:47 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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