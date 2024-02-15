Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!
Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 932. Sokak'ta ikamet eden Arzu Gül (38) ve Emin Gül (46) çifti arasında başlayan tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı.
Eşine sinirlenen Emin Gül, Arzu Gül'e aracında 6 kez ateş etti. Ardından acımasızca kendisine de iki el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı çifti Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil Müdahaleye Rağmen Kurtarılamadılar
Hastaneye ulaştırılan Arzu ve Emin Gül çiftine yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef kurtarılamadılar. Olay yerinde Arzu Gül'e yaklaşık 15 dakika süren kalp masajı, acı dolu anların tanığı oldu.
Soruşturma Başlatıldı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin ardındaki sebepler ve detaylar araştırılıyor. Emin ve Arzu Gül'ün çevresindekiler ve tanıkların ifadelerine başvuruluyor. Olayın, aile içi şiddetin acı bir sonucu olarak değerlendirilmesi, toplumsal duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.
Toplumsal Duyarlılık Çağrısı
Bu olay, aile içi şiddetin yıkıcı sonuçlarına dair toplumsal farkındalığı artırma gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Düzce'de yaşanan bu acı olay, toplumun her kesiminden insanları, aile içi şiddete karşı daha duyarlı ve önleyici yaklaşımlar geliştirmeye davet ediyor.
15 Şub 2024 - 09:47 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.