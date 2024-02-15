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Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı

Düzce, dün korkutucu bir trafik kazasına sahne oldu. Şehirlerarası otobüs terminali kavşağında gerçekleşen bu üzücü olay, yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Kazada, bir halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı, sekiz kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı
Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı
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Kazanın Detayları

Kaza, Erol Ö. idaresindeki 81 DS 405 plakalı Beyköy Belediyesi'ne ait bir halk otobüsü ile, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne doğru ilerleyen Kemal A. yönetimindeki 81 DB 044 plakalı iş makinesinin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) başta olmak üzere toplamda yedi yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce'deki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgiler, hastaneler tarafından paylaşıldı.Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı

Trafik Akışı ve Soruşturma

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza bölgesindeki araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kaza anına dair güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor ve görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor.Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Bu tür kazalar, trafik güvenliği konusunda ciddi uyarılar yapılmasını gerektiriyor. Yerel yönetimler ve trafik güvenliği uzmanları, sürücüleri hız limitlerine uyma, dikkatli sürüş yapma ve özellikle iş makinelerinin bulunduğu bölgelerde ekstra dikkatli olma konusunda uyarıyor. Ayrıca, yol güvenliği ve sürücü eğitim programlarının önemi bir kez daha vurgulanıyor.Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı

# eğitim, trafik, tedavi, düzce, kaza, polis

15 Şub 2024 - 10:15 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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