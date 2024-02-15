Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı
Düzce, dün korkutucu bir trafik kazasına sahne oldu. Şehirlerarası otobüs terminali kavşağında gerçekleşen bu üzücü olay, yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Kazada, bir halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı, sekiz kişi yaralandı.
Kazanın Detayları
Kaza, Erol Ö. idaresindeki 81 DS 405 plakalı Beyköy Belediyesi'ne ait bir halk otobüsü ile, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne doğru ilerleyen Kemal A. yönetimindeki 81 DB 044 plakalı iş makinesinin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Yaralılar ve Tedavi Süreci
Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) başta olmak üzere toplamda yedi yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Düzce'deki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgiler, hastaneler tarafından paylaşıldı.
Trafik Akışı ve Soruşturma
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza bölgesindeki araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kaza anına dair güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor ve görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor.
Güvenlik Uyarıları ve Önlemler
Bu tür kazalar, trafik güvenliği konusunda ciddi uyarılar yapılmasını gerektiriyor. Yerel yönetimler ve trafik güvenliği uzmanları, sürücüleri hız limitlerine uyma, dikkatli sürüş yapma ve özellikle iş makinelerinin bulunduğu bölgelerde ekstra dikkatli olma konusunda uyarıyor. Ayrıca, yol güvenliği ve sürücü eğitim programlarının önemi bir kez daha vurgulanıyor.
15 Şub 2024 - 10:15 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.