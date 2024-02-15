Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!

Kazanın Detayları ve Yaralıların Durumu

Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkaya mevkiinde gerçekleşen trajedinin başrolünde, 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yer aldı. Sürücü Murat Kazancı'nın (43) hatalı sollama yapması sonucu kayganlaşan zeminde aracın kontrolünü kaybetmesiyle başlayan zincirleme reaksiyon, aracın bir aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu.

Kazada, Azize Kırış (60) olay yerinde yaşamını yitirirken, Murat Kazancı, İlyas Kazancı (36), Cengiz Kırış (50) ve Dursun Kırış (50) ağır yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan Dursun Kırış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, Yenice'de bir polis memurunun cenaze töreninden dönüşte kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.