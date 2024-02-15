Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!
Karabük'ün Yenice yolunda, dikkatsiz bir sollama manevrası sonrasında kaygan yolda kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın, aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Araçta bulunanların İstanbul'dan Karabük'ün Gökbel Köyü'ne bir cenaze töreni için yola çıktıkları öğrenildi.
Kazanın Detayları ve Yaralıların Durumu
Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkaya mevkiinde gerçekleşen trajedinin başrolünde, 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yer aldı. Sürücü Murat Kazancı'nın (43) hatalı sollama yapması sonucu kayganlaşan zeminde aracın kontrolünü kaybetmesiyle başlayan zincirleme reaksiyon, aracın bir aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu.
Kazada, Azize Kırış (60) olay yerinde yaşamını yitirirken, Murat Kazancı, İlyas Kazancı (36), Cengiz Kırış (50) ve Dursun Kırış (50) ağır yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan Dursun Kırış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, Yenice'de bir polis memurunun cenaze töreninden dönüşte kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
15 Şub 2024 - 10:45 Karabük/ Yenice- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.