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Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!

Karabük'ün Yenice yolunda, dikkatsiz bir sollama manevrası sonrasında kaygan yolda kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın, aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Araçta bulunanların İstanbul'dan Karabük'ün Gökbel Köyü'ne bir cenaze töreni için yola çıktıkları öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!
Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!
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Kazanın Detayları ve Yaralıların Durumu

Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkaya mevkiinde gerçekleşen trajedinin başrolünde, 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yer aldı. Sürücü Murat Kazancı'nın (43) hatalı sollama yapması sonucu kayganlaşan zeminde aracın kontrolünü kaybetmesiyle başlayan zincirleme reaksiyon, aracın bir aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu.

Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!

Kazada, Azize Kırış (60) olay yerinde yaşamını yitirirken, Murat Kazancı, İlyas Kazancı (36), Cengiz Kırış (50) ve Dursun Kırış (50) ağır yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan Dursun Kırış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek jandarma ekiplerinden kaza hakkında bilgi aldı. Vali Yavuz, Yenice'de bir polis memurunun cenaze töreninden dönüşte kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!
# karabük, araç, jandarma, kaza, polis

15 Şub 2024 - 10:45 Karabük/ Yenice- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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