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El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

Bolu'nun soğuk havasına meydan okuyan 79 yaşındaki emekli ve 2 çocuk babası Mustafa Kor, adeta zamanı durduruyor. Yıllardır çam ormanlarının sessiz tanığı olan Kor, elindeki tel ve kozalaklarla sanata dönüştürülebilecek eserler yaratıyor. Yerel halk ve turistlerin ilgisini çeken bu kozalak sepetleri, Kor'un geçim kaynağı haline geldi.

İhlas Haber Ajansı
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El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri
El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri
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Bir Usta, Bin Emek

Mustafa Kor'un hikayesi, emeğin ve azmin sembolü. 17 yıldır ormanlardan topladığı kozalakları, evinin sıcak köşesinde, tel yardımıyla birbirine bağlayarak sanata dönüştüren Kor, hiçbir yapıştırıcı madde kullanmadan doğal kozalak sepetleri ortaya çıkarıyor. Bu sepetler, daha sonra vernikle parlatılarak, estetik bir görünüme kavuşuyor.

El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

Saatlerin Sanata Dönüşümü

Kor'un el emeği göz nuru kozalak sepetleri, yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın ürünü. Her bir sepet, Kor'un yıllar içinde geliştirdiği özel tekniklerle şekilleniyor. Satış fiyatı 60-70 TL arasında değişen bu eserler, günlük 2-3 adet satılarak, Kor'un geçimine katkı sağlıyor.El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

Sokakların Sessiz Sanatçısı

Bolu'nun çamlık alanlarından topladığı kozalaklarla yaratıcılığını konuşturan Mustafa Kor, ürünlerini şehir merkezinde satıyor. Güneşli günleri tercih eden Kor, soğuk hava şartlarına rağmen azmiyle dikkat çekiyor. Alıcıların ve meraklıların ilgisini çeken kozalak sepetleri, el emeği ve doğallığın birleştiği nadide ürünler olarak öne çıkıyor.El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

Sanatın ve Emekçinin Övgüsü

Kor'un kozalak sepetlerine olan ilgi sadece alıcılarla sınırlı değil. Eserlerini inceleyen Selahattin Gültekin gibi Bolulular da, bu özgün çalışmaları takdir ediyor. Gültekin, kozalak sepetlerinin el emeği göz nuru olduğunu ve bu işin kolay olmadığını belirterek, Kor'un emeğine hayranlığını dile getiriyor.El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

15 Şub 2024 - 11:28 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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