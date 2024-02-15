El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri
Bolu'nun soğuk havasına meydan okuyan 79 yaşındaki emekli ve 2 çocuk babası Mustafa Kor, adeta zamanı durduruyor. Yıllardır çam ormanlarının sessiz tanığı olan Kor, elindeki tel ve kozalaklarla sanata dönüştürülebilecek eserler yaratıyor. Yerel halk ve turistlerin ilgisini çeken bu kozalak sepetleri, Kor'un geçim kaynağı haline geldi.
Bir Usta, Bin Emek
Mustafa Kor'un hikayesi, emeğin ve azmin sembolü. 17 yıldır ormanlardan topladığı kozalakları, evinin sıcak köşesinde, tel yardımıyla birbirine bağlayarak sanata dönüştüren Kor, hiçbir yapıştırıcı madde kullanmadan doğal kozalak sepetleri ortaya çıkarıyor. Bu sepetler, daha sonra vernikle parlatılarak, estetik bir görünüme kavuşuyor.
Saatlerin Sanata Dönüşümü
Kor'un el emeği göz nuru kozalak sepetleri, yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın ürünü. Her bir sepet, Kor'un yıllar içinde geliştirdiği özel tekniklerle şekilleniyor. Satış fiyatı 60-70 TL arasında değişen bu eserler, günlük 2-3 adet satılarak, Kor'un geçimine katkı sağlıyor.
Sokakların Sessiz Sanatçısı
Bolu'nun çamlık alanlarından topladığı kozalaklarla yaratıcılığını konuşturan Mustafa Kor, ürünlerini şehir merkezinde satıyor. Güneşli günleri tercih eden Kor, soğuk hava şartlarına rağmen azmiyle dikkat çekiyor. Alıcıların ve meraklıların ilgisini çeken kozalak sepetleri, el emeği ve doğallığın birleştiği nadide ürünler olarak öne çıkıyor.
Sanatın ve Emekçinin Övgüsü
Kor'un kozalak sepetlerine olan ilgi sadece alıcılarla sınırlı değil. Eserlerini inceleyen Selahattin Gültekin gibi Bolulular da, bu özgün çalışmaları takdir ediyor. Gültekin, kozalak sepetlerinin el emeği göz nuru olduğunu ve bu işin kolay olmadığını belirterek, Kor'un emeğine hayranlığını dile getiriyor.
15 Şub 2024 - 11:28 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.