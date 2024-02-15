El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri

Bir Usta, Bin Emek

Mustafa Kor'un hikayesi, emeğin ve azmin sembolü. 17 yıldır ormanlardan topladığı kozalakları, evinin sıcak köşesinde, tel yardımıyla birbirine bağlayarak sanata dönüştüren Kor, hiçbir yapıştırıcı madde kullanmadan doğal kozalak sepetleri ortaya çıkarıyor. Bu sepetler, daha sonra vernikle parlatılarak, estetik bir görünüme kavuşuyor.

Saatlerin Sanata Dönüşümü

Kor'un el emeği göz nuru kozalak sepetleri, yaklaşık iki saatlik titiz bir çalışmanın ürünü. Her bir sepet, Kor'un yıllar içinde geliştirdiği özel tekniklerle şekilleniyor. Satış fiyatı 60-70 TL arasında değişen bu eserler, günlük 2-3 adet satılarak, Kor'un geçimine katkı sağlıyor.

Sokakların Sessiz Sanatçısı

Bolu'nun çamlık alanlarından topladığı kozalaklarla yaratıcılığını konuşturan Mustafa Kor, ürünlerini şehir merkezinde satıyor. Güneşli günleri tercih eden Kor, soğuk hava şartlarına rağmen azmiyle dikkat çekiyor. Alıcıların ve meraklıların ilgisini çeken kozalak sepetleri, el emeği ve doğallığın birleştiği nadide ürünler olarak öne çıkıyor.

Sanatın ve Emekçinin Övgüsü

Kor'un kozalak sepetlerine olan ilgi sadece alıcılarla sınırlı değil. Eserlerini inceleyen Selahattin Gültekin gibi Bolulular da, bu özgün çalışmaları takdir ediyor. Gültekin, kozalak sepetlerinin el emeği göz nuru olduğunu ve bu işin kolay olmadığını belirterek, Kor'un emeğine hayranlığını dile getiriyor.