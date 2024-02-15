Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü
Bolu, doğa severlerin ve kış sporları tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak, son günlerde yaşanan hava değişiklikleriyle birlikte adından söz ettiriyor. Kentin yüksek kesimleri, son 48 saat içinde etkili olan yağmurun ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Özellikle Abant bölgesi ve çevresindeki köyler, kışın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor.
Yağmur Karla Buluştu: Abant'ta Kış Masalı
Bolu'da, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan hava değişikliği, yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle yeni bir hikaye yazıyor. Kent merkezinde etkili olan yağmur, Abant bölgesindeki yüksek rakımlı yerlerde yerini bembeyaz kar tanelerine bıraktı. Örencik, Samat Alput, Çepni, Pelitözü, Sarıyer gibi köylerin yaylaları, adeta kış masalının canlı birer parçası haline geldi.
Kışın Beyaz Dokunuşu: 10 Santimetre Kar Kalınlığı
Kar yağışının etkisini artırdığı Abant ve çevresindeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşarak, bölgenin doğal güzelliğine güzellik kattı. Bu durum, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin yüzünü güldürdü. Kış sporları ve doğa yürüyüşleri için ideal koşulların oluştuğu bu dönem, Bolu'yu kış turizminin önemli duraklarından biri yapmayı sürdürüyor.
Turistlerin Yeni Gözdesi: Karla Kaplı Yaylalar
Kar yağışının ardından Bolu ve Abant bölgesi, kış manzaraları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunan bu beyaz cennet, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bu dönemde, bölge adeta bir kış masalına dönüşüyor.
15 Şub 2024 - 11:40 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.