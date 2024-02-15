Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü

Yağmur Karla Buluştu: Abant'ta Kış Masalı

Bolu'da, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan hava değişikliği, yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle yeni bir hikaye yazıyor. Kent merkezinde etkili olan yağmur, Abant bölgesindeki yüksek rakımlı yerlerde yerini bembeyaz kar tanelerine bıraktı. Örencik, Samat Alput, Çepni, Pelitözü, Sarıyer gibi köylerin yaylaları, adeta kış masalının canlı birer parçası haline geldi.

Kışın Beyaz Dokunuşu: 10 Santimetre Kar Kalınlığı

Kar yağışının etkisini artırdığı Abant ve çevresindeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşarak, bölgenin doğal güzelliğine güzellik kattı. Bu durum, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin yüzünü güldürdü. Kış sporları ve doğa yürüyüşleri için ideal koşulların oluştuğu bu dönem, Bolu'yu kış turizminin önemli duraklarından biri yapmayı sürdürüyor.

Turistlerin Yeni Gözdesi: Karla Kaplı Yaylalar

Kar yağışının ardından Bolu ve Abant bölgesi, kış manzaraları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunan bu beyaz cennet, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bu dönemde, bölge adeta bir kış masalına dönüşüyor.