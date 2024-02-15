-

Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü

Bolu, doğa severlerin ve kış sporları tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak, son günlerde yaşanan hava değişiklikleriyle birlikte adından söz ettiriyor. Kentin yüksek kesimleri, son 48 saat içinde etkili olan yağmurun ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Özellikle Abant bölgesi ve çevresindeki köyler, kışın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü
Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Yağmur Karla Buluştu: Abant'ta Kış Masalı

Bolu'da, özellikle yüksek kesimlerde yaşanan hava değişikliği, yağmurun kar yağışına dönüşmesiyle yeni bir hikaye yazıyor. Kent merkezinde etkili olan yağmur, Abant bölgesindeki yüksek rakımlı yerlerde yerini bembeyaz kar tanelerine bıraktı. Örencik, Samat Alput, Çepni, Pelitözü, Sarıyer gibi köylerin yaylaları, adeta kış masalının canlı birer parçası haline geldi.

Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü

Kışın Beyaz Dokunuşu: 10 Santimetre Kar Kalınlığı

Kar yağışının etkisini artırdığı Abant ve çevresindeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşarak, bölgenin doğal güzelliğine güzellik kattı. Bu durum, hem yerel halkın hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin yüzünü güldürdü. Kış sporları ve doğa yürüyüşleri için ideal koşulların oluştuğu bu dönem, Bolu'yu kış turizminin önemli duraklarından biri yapmayı sürdürüyor.

Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü

Turistlerin Yeni Gözdesi: Karla Kaplı Yaylalar

Kar yağışının ardından Bolu ve Abant bölgesi, kış manzaraları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için benzersiz fırsatlar sunan bu beyaz cennet, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bu dönemde, bölge adeta bir kış masalına dönüşüyor.Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü

# ziyaret, doğa

15 Şub 2024 - 11:40 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL Resmi İlandır mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü mask
Bolu'nun yüksekleri kışın güzelliğine büründü
El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri mask
El emeği harikaları! 79 yaşındaki adamın kozalak sepetleri
Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi! mask
Cenazeye giderken ölüm haberleri geldi!
Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı mask
Otobüsle, iş makinesi çarpıştı! Korku dolu anlar yaşandı
Karı koca arasındaki kavgada korkunç son! mask
Karı koca arasındaki kavgada korkunç son!
Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor mask
Baharın müjdecileri Bolu'da kışa meydan okuyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL