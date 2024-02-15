Adnan Oktar ve örgütünün güncel yapılanması! Yeni soruşturma ve hapis talebi

Cezaevindeki Örgütsel Faaliyetler Devam Ediyor

Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, örgütün güncel yapılanmasını deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oktar'ın cezaevinde dahi örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü ve örgütü canlı tutma çabaları detaylandırıldı. Özellikle avukatlar aracılığıyla yapılan bu faaliyetler, örgütün yeniden yapılanmasına ve üye kazanımına odaklanıyor.

200 Avukatla Olağanüstü Görüşmeler ve Örgütsel İletişim

Oktar'ın cezaevinde kaldığı süre zarfında 200'e yakın avukat ile kısa süreler içinde gerçekleştirdiği görüşmeler, örgütsel iletişimin bir parçası olarak değerlendirildi. Bu görüşmeler, örgütün dışarıdaki faaliyetlerini yönlendirme ve yeni üyeler kazanma amacı taşıyor. Avukatlar, örgütsel mesajların dışarıya taşınmasında kritik bir rol oynuyor.

Mektuplaşma Yoluyla Örgütsel Bağların Güçlendirilmesi

Adnan Oktar ve örgüt üyeleri arasında mektuplaşma, örgütsel bağların güçlendirilmesi ve kopmaların önlenmesi amacıyla kullanılıyor. Cezaevindeki ve dışarıdaki üyeler arasındaki iletişim, avukatlar vasıtasıyla sağlanıyor. Bu mektuplar, aynı zamanda delil olarak saklanıyor ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler üzerinde baskı aracı olarak kullanılıyor.

Dini Motifler ve Siyasi Olaylara Atıflar

Oktar'ın avukatlarla yaptığı görüşmelerde, Türkiye ve dünya gündemine dair olayları kendi tutukluluğu ile ilişkilendirerek dini atıflarda bulunduğu belirtiliyor. Bu, örgüt mensuplarını etkileme ve mehdilik kavramını gündemde tutma çabası olarak değerlendiriliyor.

Yeniden Yapılanma ve Hapis Talebi

İddianamede, Adnan Oktar ve örgüt yöneticileri Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5'ten 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Toplamda, 15,5'tan 43,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya kalan Oktar ve yöneticiler, örgütün güncel faaliyetleri nedeniyle yargı önüne çıkacak.

Yargılama Süreci

Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin yargılanma süreci, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakın zamanda başlayacak. Bu süreç, örgütün güncel yapılanması ve cezaevi koşullarında dahi sürdürülen örgütsel faaliyetlerin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacak.