Otomobil su kanalına uçtu

Kontrol Kaybı ve Su Kanalına Düşüş

Edinilen bilgilere göre, Göynük ilçesi yönüne doğru ilerlemekte olan 14 ACL 513 plakalı otomobil, Tepe Karakolu mevkiinde sürücüsü Muharrem Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Aracın, yol kenarındaki su kanalına uçması sonucu meydana gelen kaza, çevredeki diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Hızlı Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası bölgeye ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü Muharrem Ş., olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bolu- Mudurnu karayolunda yaşanan bu üzücü olayın ardından yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Yol Güvenliği Uyarısı

Bu kaza, özellikle karayollarında seyahat eden sürücüler için yol güvenliği konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sürücülerin dikkatli ve kurallara uygun şekilde araç kullanmaları, bu tür trajik olayların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.