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Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü

Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen korkunç kazada, forklifte çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü
Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü
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Bolu- Mudurnu Doğancı köyü yakınlarında yaşanan feci olay, bir otomobilin forklifte çarpması sonucu gerçekleşti. Trafik Kazaları ve Yol Güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getiren bu vaka, dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kazanın Dinamikleri: Tofaş ve Forklift Çarpışması

Barakatullah H. yönetimindeki bir kereste firmasına ait forklift, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Erkan İ.'nin kullandığı 14 AU 672 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Araç Güvenliği ve Yaya Geçiş noktaları açısından ciddi soru işaretleri barındıran bu kaza, özellikle Karayolu Güvenliğine dikkat çekiyor.Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Taner B.'yi güçlükle kurtardı. Hastaneye kaldırılan dört yaralı arasında Taner B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü


Soruşturma ve Sonrası

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemeyi amaçlıyor. Trafik Kazaları Soruşturması ve Yol Güvenliği Önlemleri, bu tür olayların önlenmesi adına kritik öneme sahip.Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü

# araç, mudurnu, trafik, otomobil, polis

16 Şub 2024 - 09:35 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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