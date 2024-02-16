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Ağaç budarken kafasına dal düştü! Ölümden döndü

Bolu Mudurnu Feriz köyünde, evinin bahçesinde bahar hazırlıklarına başlayan bir vatandaş, ağaç budama işlemi sırasında beklenmedik bir kaza ile karşı karşıya kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bahar Temizliği Tehlikeli Sonuçlandı: Ağaç Dalları Tehlikesi

İlkbaharın gelişini ve doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen ağaç budama işlemleri, Hüseyin Sağır isimli vatandaş için acı verici bir deneyime dönüştü. Erik ve elma ağaçlarını budayan Sağır, keskin aletlerin ve yüksekten düşen ağaç dallarının potansiyel tehlikelerini hatırlatan bir olay yaşadı. Kestiği dalların kontrolsüz bir şekilde kafasına düşmesi sonucu yaralanma meydana geldi.

Acil Müdahale ve Toplumun Dayanışması

Vatandaşların güvenliği ve sağlığı her zaman öncelik taşır. Bu prensiple, olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Profesyonel sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde, Sağır'a ilk yardım uygulanarak derhal hastaneye nakledildi. Bu süreç, toplumun acil durumlarda nasıl bir araya geldiğinin ve dayanışma içinde hareket ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Güvenlik Önlemleri ve Bilinçlendirme Çağrısı

Bu tür kazalar, bahçe işleri ve özellikle ağaç budama faaliyetleri sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanımı, iş güvenliği eğitimleri ve dikkatli çalışma yöntemleri, benzer olayların önlenmesinde kritik rol oynar.

16 Şub 2024 - 14:48 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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