Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!
Bolu'nun işlek sanayi bölgelerinden biri olan İzzet Baysal Sanayi Sitesi, araç kaporta ve boya hizmetleri sunan bir atölyede başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
Yangının Tetikleyicisi: Tiner ve Boya Kovaları
Edinilen bilgilere göre, yangın, atölyede bulunan tiner ve boya kovalarının alev alması sonucu meydana geldi. Bu tür maddelerin yüksek yanıcı özellikleri göz önüne alındığında, yangının hızla büyümesi kaçınılmaz oldu. Olay yerindeki alevler, kısa sürede etrafa yayılarak büyük bir tehlike oluşturdu.
Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı
Yangının fark edilmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ivedilikle sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, başka bir felakete yol açmadan söndürüldü. Ardından yapılan soğutma çalışmalarıyla, yangının yeniden alevlenme riski ortadan kaldırıldı.
Yangın Güvenliği Hayati Önem Taşıyor
Bu yangın, sanayi siteleri ve benzeri iş yerlerinde yangın güvenliği önlemlerinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yangın güvenliği ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, yanıcı maddelerin güvenli bir şekilde saklanması ve acil durum prosedürlerinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor.
16 Şub 2024 - 17:14 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.