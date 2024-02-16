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Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!

Bolu'nun işlek sanayi bölgelerinden biri olan İzzet Baysal Sanayi Sitesi, araç kaporta ve boya hizmetleri sunan bir atölyede başlayan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!
Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!
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Yangının Tetikleyicisi: Tiner ve Boya Kovaları

Edinilen bilgilere göre, yangın, atölyede bulunan tiner ve boya kovalarının alev alması sonucu meydana geldi. Bu tür maddelerin yüksek yanıcı özellikleri göz önüne alındığında, yangının hızla büyümesi kaçınılmaz oldu. Olay yerindeki alevler, kısa sürede etrafa yayılarak büyük bir tehlike oluşturdu.

Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Yangının fark edilmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ivedilikle sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, başka bir felakete yol açmadan söndürüldü. Ardından yapılan soğutma çalışmalarıyla, yangının yeniden alevlenme riski ortadan kaldırıldı.Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!

Yangın Güvenliği Hayati Önem Taşıyor

Bu yangın, sanayi siteleri ve benzeri iş yerlerinde yangın güvenliği önlemlerinin ne denli hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yangın güvenliği ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, yanıcı maddelerin güvenli bir şekilde saklanması ve acil durum prosedürlerinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor.

16 Şub 2024 - 17:14 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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