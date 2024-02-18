Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı

Emekli Profesör Dolandırıcıların Kurbanı Oldu

Musalla Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Irak-Türkiye çifte vatandaşlığına sahip emekli profesör M.R.H., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, profesörün kimlik bilgilerinin sınır kapısında kopyalandığını ve adının terör olaylarına karıştığını iddia ederek, sorunu çözme bahanesiyle evindeki altın ve dövizleri istedi.

Dolandırıcıların İstekleri Bitmedi

İlk olarak 1,5 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri dolandırıcılara kaptıran M.R.H., daha sonra yapılan ikinci bir taleple 5 milyon lira daha banka yoluyla gönderdi. Toplamda 6,5 milyon lira dolandırılan profesör, paranın geri ödenmemesi üzerine emniyet güçlerine başvurdu.

Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin izine rastlandı. İstanbul'dan Mudurnu'ya korsan taksiyle gelen E.D. (21) ve A.T. (22) isimli zanlılar, altın ve dövizleri aldıktan sonra Şanlıurfa'ya kaçtı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonla A.T. gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer şüpheli E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik Güçlerinden Vatandaşlara Uyarı

Bu olay, sahte polis kimlikleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.