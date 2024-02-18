Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan şaşırtıcı bir dolandırıcılık olayı, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Kendilerini polis olarak tanıtarak, bir Iraklı emekli tıp profesörünü 6,5 milyon lira dolandıran şüphelilerin peşine düşüldü.
Emekli Profesör Dolandırıcıların Kurbanı Oldu
Musalla Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Irak-Türkiye çifte vatandaşlığına sahip emekli profesör M.R.H., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, profesörün kimlik bilgilerinin sınır kapısında kopyalandığını ve adının terör olaylarına karıştığını iddia ederek, sorunu çözme bahanesiyle evindeki altın ve dövizleri istedi.
Dolandırıcıların İstekleri Bitmedi
İlk olarak 1,5 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri dolandırıcılara kaptıran M.R.H., daha sonra yapılan ikinci bir taleple 5 milyon lira daha banka yoluyla gönderdi. Toplamda 6,5 milyon lira dolandırılan profesör, paranın geri ödenmemesi üzerine emniyet güçlerine başvurdu.
Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin izine rastlandı. İstanbul'dan Mudurnu'ya korsan taksiyle gelen E.D. (21) ve A.T. (22) isimli zanlılar, altın ve dövizleri aldıktan sonra Şanlıurfa'ya kaçtı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonla A.T. gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer şüpheli E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik Güçlerinden Vatandaşlara Uyarı
Bu olay, sahte polis kimlikleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.
18 Şub 2024 - 12:06 Bolu/ Mudurnu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.