- G:

Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan şaşırtıcı bir dolandırıcılık olayı, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Kendilerini polis olarak tanıtarak, bir Iraklı emekli tıp profesörünü 6,5 milyon lira dolandıran şüphelilerin peşine düşüldü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı
Büyütmek için resme tıklayın

Emekli Profesör Dolandırıcıların Kurbanı Oldu

Musalla Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Irak-Türkiye çifte vatandaşlığına sahip emekli profesör M.R.H., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, profesörün kimlik bilgilerinin sınır kapısında kopyalandığını ve adının terör olaylarına karıştığını iddia ederek, sorunu çözme bahanesiyle evindeki altın ve dövizleri istedi.

Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı

Dolandırıcıların İstekleri Bitmedi

İlk olarak 1,5 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri dolandırıcılara kaptıran M.R.H., daha sonra yapılan ikinci bir taleple 5 milyon lira daha banka yoluyla gönderdi. Toplamda 6,5 milyon lira dolandırılan profesör, paranın geri ödenmemesi üzerine emniyet güçlerine başvurdu.

Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin izine rastlandı. İstanbul'dan Mudurnu'ya korsan taksiyle gelen E.D. (21) ve A.T. (22) isimli zanlılar, altın ve dövizleri aldıktan sonra Şanlıurfa'ya kaçtı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonla A.T. gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer şüpheli E.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Güvenlik Güçlerinden Vatandaşlara Uyarı

Bu olay, sahte polis kimlikleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle emniyet güçleri, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

# polis, istanbul, mudurnu, emekli, iddia

18 Şub 2024 - 12:06 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi Resmi İlandır mask
Bolu İl Jandarma Komutanlığı vardiya yatakhanesi proje hizmeti alım işi Bolu özel idaresi
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi Resmi İlandır mask
Madeni Yağ Alımı Bolu Özel İdaresi
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE Resmi İlandır mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Resmi İlandır mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı mask
Bolu'da inanılmaz dolandırıcılık! Iraklı profesör 6,5 milyon lira kaptırdı
Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın! mask
Bolu Sanayi Sitesinde korkutan yangın!
Ağaç budarken kafasına dal düştü! Ölümden döndü mask
Ağaç budarken kafasına dal düştü! Ölümden döndü
Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü mask
Forkliftle çarpışan otomobil hurdaya döndü
Otomobil su kanalına uçtu mask
Otomobil su kanalına uçtu
Adnan Oktar ve örgütünün güncel yapılanması! Yeni soruşturma ve hapis talebi mask
Adnan Oktar ve örgütünün güncel yapılanması! Yeni soruşturma ve hapis talebi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL