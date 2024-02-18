Kartalkaya yolunda araçlar mahsur kaldı

Yoğun Kar ve Buz Tatilcileri Yolda Bıraktı

Bolu, kış turizminin gözde merkezlerinden Kartalkaya'ya giden vatandaşlar, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Araçları, yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buz tabakası nedeniyle yollarda kaldı. Tatilciler, araçlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Kendi imkanlarıyla araçlarını iterek ilerlemeye çalışan vatandaşlar, yaşananları "tatil çilesi" olarak nitelendirdi.

Ekiplerin Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Kartalkaya yolunda meydana gelen bu olumsuz durum karşısında, yetkililer ve yardım ekipleri de seferber oldu. Ancak, şiddetli kar yağışı ve buzlanma ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Yetersiz kalan müdahaleler, tatilcileri kendi başlarının çaresine bakmaya itti.

Tatilcilerin Zorlu Mücadelesi

Kış tatili için Kartalkaya'yı tercih eden vatandaşlar, yolda mahsur kalmalarının ardından zorlu bir mücadeleye girişti. Kar ve buzla kaplı yollar, araçların ilerlemesini imkansız hale getirdi. Tatilciler, bir yandan araçlarını iterek yola devam etmeye çalışırken, diğer yandan da bu durumun tatillerine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Güvenli Seyahat İçin Uyarılar

Kartalkaya gibi kış turizmi merkezlerine seyahat edecek vatandaşlara, hava durumu ve yol koşulları hakkında önceden bilgi edinmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, karlı ve buzlu yollarda ilerlerken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, bu tür olumsuz durumlarla karşılaşma riskini azaltabilir.

Kış tatili, karın ve doğanın keyfini çıkarmak için eşsiz bir fırsat sunarken, Kartalkaya yolundaki bu tür olaylar, tatilcilere hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.