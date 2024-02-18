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Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar yağışı, D-100 kara yolunda görüş mesafesini azaltıyor. Sürücüler, Elmalık ve Karanlıkdere'de dikkatli seyretmeli.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!
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Sis Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesini Kısıtlıyor: Dikkatli Sürüş Gerekiyor

Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olarak, İstanbul ve Ankara arasındaki kritik D-100 kara yolunun üzerinde bulunuyor. Bu stratejik güzergah, son dönemlerde yoğun sisin etkisi altına girdi. Özellikle Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis, görüş mesafesini ciddi şekilde azaltarak sürücüler için zorlu koşullar oluşturdu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü belirtilirken, sürücülerin bu zorlu hava koşullarında trafikte son derece dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

Sis ve Hafif Kar Yağışı: Bolu Dağı'nda Kış Şartları

Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde, sisin yanı sıra zaman zaman hafif kar yağışının da etkili olduğu gözlemleniyor. Bu durum, zaten zorlu olan sürüş koşullarını daha da karmaşık hale getiriyor. Sürücüler, sis ve kar yağışı nedeniyle artan zorluklara karşı tetikte olmalı ve her türlü hava koşuluna hazırlıklı olmalıdır.

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

Güvenli Sürüş İçin Öneriler

Sisli hava koşullarında güvenli sürüş için bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, sürücülerin farlarını açık tutmaları ve yavaş sürmeleri önerilir. Ayrıca, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde takip mesafesini artırmak hayati önem taşımaktadır. Sis, ani hava değişiklikleri ve hafif kar yağışı gibi koşullarda sürücülerin daha dikkatli olmaları, olası kazaların önüne geçebilir.Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

Bolu Dağı'nda Sisli Günler

Bolu Dağı'nda yaşanan sisli günler, sürücüler için ekstra dikkat ve özen gerektiren bir durum yaratıyor. İstanbul ile Ankara arasındaki ana ulaşım hattı olan bu bölgede, hava koşullarının oluşturduğu zorluklar, sürücülerin her zaman hazırlıklı olmasını ve trafikteki dikkatlerini iki katına çıkarmasını gerektiriyor. Görüş mesafesinin azalması ve hafif kar yağışının etkili olması, kış aylarında Bolu Dağı geçişinin önemli bir sınav olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor!

# istanbul, ankara

18 Şub 2024 - 13:55 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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